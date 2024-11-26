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Posted 26 ноября, 11:40

Published 26 ноября, 11:40

Modified 26 ноября, 11:42

Updated 26 ноября, 11:42

Мэрия Богдановича выплатит более 250 тысяч за повреждение машины из-за ямы на дороге

Мэрия Богдановича выплатит более 250 тысяч за повреждение машины из-за ямы на дороге

26 ноября 2024, 11:40
Фото: 1MI.
Жительница Богдановича отсудила у мэрии более 250 тысяч рублей за повреждение иномарки Mercedes из-за большой ямы длиной около 11 метров на Спортивной улице. Инцидент случился в сентябре 2023 года.

Женщина, не заметив яму, въехала в нее и почувствовала удар в переднее колесо с левой стороны. После этого машина не смогла ехать сама. При этом около ямы не было предупреждающих знаков, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Горожанка обратилась в суд и потребовала взыскать с мэрии возмещение ущерба в размере 251 198 рублей, а также компенсацию в размере 50 тысяч. Суд удовлетворил требование частично и взыскал с администрации возмещение ущерба.

Напомним, коммунальная служба заплатит жителям Лесного более миллиона за плохое качество воды.

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