Мэрия Богдановича выплатит более 250 тысяч за повреждение машины из-за ямы на дороге

Posted 26 ноября, 11:40
Published 26 ноября, 11:40
Modified 26 ноября, 11:42
Updated 26 ноября, 11:42
Женщина, не заметив яму, въехала в нее и почувствовала удар в переднее колесо с левой стороны. После этого машина не смогла ехать сама. При этом около ямы не было предупреждающих знаков, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Горожанка обратилась в суд и потребовала взыскать с мэрии возмещение ущерба в размере 251 198 рублей, а также компенсацию в размере 50 тысяч. Суд удовлетворил требование частично и взыскал с администрации возмещение ущерба.
Напомним, коммунальная служба заплатит жителям Лесного более миллиона за плохое качество воды.