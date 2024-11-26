Младенец умер в благотворительном фонде в Екатеринбурге

Posted 26 ноября, 10:51
Published 26 ноября, 10:51
Modified 26 ноября, 10:53
Updated 26 ноября, 10:53
Мама с малышком оказались в трудных обстоятельствах и поэтому жили в фонде.
На днях ребенок заболел. У него поднялась температура и началась рвота. Мама младенца решила не вызывать врача, а лечить его самостоятельно. Она дала ему жаропонижающие средства и уложила спать. Наутро обнаружила его уже мертвым.
Предварительно, смерть не криминального характера. Однако официальной информации по факту происшествия нет, сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.
Ранее в Серове младенец ушел из жизни из-за задержки реанимобиля на 10 часов.