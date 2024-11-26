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Posted 26 ноября, 10:51

Published 26 ноября, 10:51

Modified 26 ноября, 10:53

Updated 26 ноября, 10:53

Младенец умер в благотворительном фонде в Екатеринбурге

Младенец умер в благотворительном фонде в Екатеринбурге

26 ноября 2024, 10:51
В Екатеринбурге в благотворительном фонде «Ника» скончался ребенок в возрасте 6 месяцев.

Мама с малышком оказались в трудных обстоятельствах и поэтому жили в фонде.

На днях ребенок заболел. У него поднялась температура и началась рвота. Мама младенца решила не вызывать врача, а лечить его самостоятельно. Она дала ему жаропонижающие средства и уложила спать. Наутро обнаружила его уже мертвым.

Предварительно, смерть не криминального характера. Однако официальной информации по факту происшествия нет, сообщает URA.ru со ссылкой на собственный источник.

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