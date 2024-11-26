Мужчина из Каменска-Уральского подал в суд за порванные в бассейне плавки

После небольшого инцидента клиента перестали пускать и в зал, и в сауну, мотивировав отказ окончанием срока действия абонемента, и тогда мужчина решил уже серьезно побороться с фитнес-центром, сообщает Ural Mash. Сначала юрист написал жалобу в Роспотребнадзор (тот выдал предписание), а затем решил идти в суд: клиент требует 100 тысяч рублей за моральный ущерб и порванные плавки.