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Posted 26 ноября, 15:10

Published 26 ноября, 15:10

Modified 26 ноября, 15:12

Updated 26 ноября, 15:12

Житель Каменска-Уральского будет судиться с фитнес-центром за порванные плавки

Мужчина из Каменска-Уральского подал в суд за порванные в бассейне плавки

26 ноября 2024, 15:10
Фото: 1MI.

Житель Каменска-Уральского будет судиться с фитнес-центром за порванные плавки

Гражданин оценил свои страдания в приличную сумму. Ранее он добился предписания спорткомплексу от Роспотребнадзора.

Посетитель фитнес-центра «Брайт Фит» в Каменске-Уральском намерен судиться с оздоровительным учреждением.

Во время одного из посещений спортзала и сауны мужчина зацепился плавками за гвоздь, и нижнее белье порвалось. Негодующий посетитель, работающий юристом, пожаловался на опасный предмет администратору комплекса.

После небольшого инцидента клиента перестали пускать и в зал, и в сауну, мотивировав отказ окончанием срока действия абонемента, и тогда мужчина решил уже серьезно побороться с фитнес-центром, сообщает Ural Mash. Сначала юрист написал жалобу в Роспотребнадзор (тот выдал предписание), а затем решил идти в суд: клиент требует 100 тысяч рублей за моральный ущерб и порванные плавки.

Ранее фитнес-эксперт рассказала, какие опасности могут поджидать желающих оздоровиться в спортзале.

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