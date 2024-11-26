Мужчина из Каменска-Уральского подал в суд за порванные в бассейне плавки

Posted 26 ноября, 15:10
Published 26 ноября, 15:10
Modified 26 ноября, 15:12
Updated 26 ноября, 15:12
Посетитель фитнес-центра «Брайт Фит» в Каменске-Уральском намерен судиться с оздоровительным учреждением.
Во время одного из посещений спортзала и сауны мужчина зацепился плавками за гвоздь, и нижнее белье порвалось. Негодующий посетитель, работающий юристом, пожаловался на опасный предмет администратору комплекса.
После небольшого инцидента клиента перестали пускать и в зал, и в сауну, мотивировав отказ окончанием срока действия абонемента, и тогда мужчина решил уже серьезно побороться с фитнес-центром, сообщает Ural Mash. Сначала юрист написал жалобу в Роспотребнадзор (тот выдал предписание), а затем решил идти в суд: клиент требует 100 тысяч рублей за моральный ущерб и порванные плавки.
Ранее фитнес-эксперт рассказала, какие опасности могут поджидать желающих оздоровиться в спортзале.