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Posted 26 ноября, 06:41

Published 26 ноября, 06:41

Modified 26 ноября, 06:43

Updated 26 ноября, 06:43

Мужчина в Серове оштрафован на 300 тысяч за взятку сотруднику ГИБДД

Мужчина в Серове оштрафован на 300 тысяч за взятку сотруднику ГИБДД

26 ноября 2024, 06:41
Фото: 1MI.
Житель Серова дал взятку автоинспектору за непривлечение юрлица к ответственности. Инцидент произошел в июле 2021 года.

Горожанин работал механиком в компании «ОУС Леском». От имени предприятия он передал автоинспектору 20 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы не привлекать юрлицо к ответственности за допуск сотрудника без прав к вождению машины, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с этим мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также был арестован его автомобиль Chevrolet Niva. Также автоинспектору назначили штраф в размере 510 тысяч, уволили с работы и запретили работать в полиции на протяжении пяти лет.

Напомним, В Североуральске руководитель автоинспекции брал взятки за сдачу экзамена на права.

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