Мужчина в Серове оштрафован на 300 тысяч за взятку сотруднику ГИБДД

В связи с этим мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также был арестован его автомобиль Chevrolet Niva. Также автоинспектору назначили штраф в размере 510 тысяч, уволили с работы и запретили работать в полиции на протяжении пяти лет.