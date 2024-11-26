Мужчина в Серове оштрафован на 300 тысяч за взятку сотруднику ГИБДД

Posted 26 ноября, 06:41
Published 26 ноября, 06:41
Modified 26 ноября, 06:43
Updated 26 ноября, 06:43
Горожанин работал механиком в компании «ОУС Леском». От имени предприятия он передал автоинспектору 20 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы не привлекать юрлицо к ответственности за допуск сотрудника без прав к вождению машины, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В связи с этим мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также был арестован его автомобиль Chevrolet Niva. Также автоинспектору назначили штраф в размере 510 тысяч, уволили с работы и запретили работать в полиции на протяжении пяти лет.
Напомним, В Североуральске руководитель автоинспекции брал взятки за сдачу экзамена на права.