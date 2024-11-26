На таможне Екатеринбурга нашли открытки с нацистами

Сотрудники таможни Екатеринбурга нашли в одной из посылок печатную продукцию с запрещенной символикой. Утром 26 ноября «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления сообщил, что отправление пришло на Урал из Венгрии.