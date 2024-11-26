На таможне Екатеринбурга нашли открытки с нацистами

Posted 26 ноября, 07:16
Published 26 ноября, 07:16
Modified 26 ноября, 07:18
Updated 26 ноября, 07:18
Сотрудники таможни Екатеринбурга нашли в одной из посылок печатную продукцию с запрещенной символикой. Утром 26 ноября «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления сообщил, что отправление пришло на Урал из Венгрии.
Получатель открыток пояснил, что собирает коллекцию, а при заказе не обратил внимания на мелкие детали изображений, среди которых оказалась нацистская символика. Помимо открыток коллекционер заказал из-за рубежа значки, медали и столовые приборы.
Правоохранительные органы возбудили в отношении получателя административное дело по статье о «Несоблюдении запретов и ограничений», житель Урала свою вину признал.
Ранее в аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы обнаружили 14 килограммов сумок известных брендов, оказавшихся подделкой.