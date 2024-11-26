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Posted 26 ноября, 07:16

Published 26 ноября, 07:16

Modified 26 ноября, 07:18

Updated 26 ноября, 07:18

Таможенники в Екатеринбурге обнаружили в посылке открытки с нацистами

На таможне Екатеринбурга нашли открытки с нацистами

26 ноября 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney.

Таможенники в Екатеринбурге обнаружили в посылке открытки с нацистами

Житель Урала заказал печатную продукцию из-за рубежа, на ней была изображена запрещенная символика.

Сотрудники таможни Екатеринбурга нашли в одной из посылок печатную продукцию с запрещенной символикой. Утром 26 ноября «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления сообщил, что отправление пришло на Урал из Венгрии.

Получатель открыток пояснил, что собирает коллекцию, а при заказе не обратил внимания на мелкие детали изображений, среди которых оказалась нацистская символика. Помимо открыток коллекционер заказал из-за рубежа значки, медали и столовые приборы.

Правоохранительные органы возбудили в отношении получателя административное дело по статье о «Несоблюдении запретов и ограничений», житель Урала свою вину признал.

Ранее в аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы обнаружили 14 килограммов сумок известных брендов, оказавшихся подделкой.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Таможня#Запрет#Посылка#Екатеринбург#Урал
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