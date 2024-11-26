Небезопасные грузовики из Поднебесной приходят на рынок России

Posted 26 ноября, 04:34
Published 26 ноября, 04:34
Modified 26 ноября, 04:34
Updated 26 ноября, 04:34
На отечественном рынке появилось много новых моделей грузовиков из Китая, вызывающих сомнения не только у транспортных компаний, использующих эту технику, но и у инженеров, таможенников и представителей государственных структур, сообщает ridus.ru.
В НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» проводились испытания китайской техники категории N3 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 в 2023 году. Результаты тестирования были отправлены в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт. По результатам проверки было установлено, что грузовики, произведенные в Китае, не соответствуют нескольким требованиям. Эксплуатация этих транспортных средств нарушает стандарты единые стандарты безопасности, охраны окружающей среды и производительности ЕЭК ООН, в частности стандарты R13 и R79, относящиеся к рулевому управлению и тормозной системе. Оказалось, что передние оси грузовиков, привезенных из Китая, имеют неэффективную тормозную систему. Вместо установленных тридцати четырех метров тормозного пути у этих транспортных средств он оказался сорок семь метров, что может создавать серьезный риск на дорогах.
По словам экспертов, китайские грузовики не соответствуют нормативным требованиям по системе управления при неработающем усилителе руля и выполнении входа в поворот с радиусом двадцать метров на скорости десять километров в час. Наряду с этим были выявлены нарушения правил, касающихся усилия на рулевом колесе, а также правил подтверждения официального типа № 24-03, касающихся работы систем впуска и выпуска. В частности, вопросы вызывают показатели противодавления в этих системах.
Эксплуатация китайских грузовиков нарушает стандарты пассивной безопасности, установленные в правилах R58 (задняя защита), R73 (боковая защита) и R61 (внешние выступы). Специалисты высказывают претензии к несоответствию геометрических параметров задней и боковой защиты, что может повлечь значительные риски в случае ДТП. Отдельное внимание уделяется конструкции грузовиков: выступающие элементы данных транспортных средств могут представлять опасность для других автомобилистов.
Обнаруженные различия свидетельствуют о расхождениях между сертифицированными грузовиками (шасси) и транспортными средствами, поступающими на российский рынок через различные каналы и используемыми на всей территории страны. Это означает, что данная техника не соответствует стандартам, установленным ЕЭК ООН.
Для решения данной проблемы был разработан проект внесения поправок в ПП РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства». Эти поправки предусматривают обязательную процедуру идентификации импортированных грузовых транспортных средств. Проект находится на этапе согласования с 2023 года.