Небезопасные грузовики из Поднебесной приходят на рынок России

В НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» проводились испытания китайской техники категории N3 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 в 2023 году. Результаты тестирования были отправлены в ФГУП «НАМИ» и Росстандарт. По результатам проверки было установлено, что грузовики, произведенные в Китае, не соответствуют нескольким требованиям. Эксплуатация этих транспортных средств нарушает стандарты единые стандарты безопасности, охраны окружающей среды и производительности ЕЭК ООН, в частности стандарты R13 и R79, относящиеся к рулевому управлению и тормозной системе. Оказалось, что передние оси грузовиков, привезенных из Китая, имеют неэффективную тормозную систему. Вместо установленных тридцати четырех метров тормозного пути у этих транспортных средств он оказался сорок семь метров, что может создавать серьезный риск на дорогах.