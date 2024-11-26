Ноги теплые и сухие даже в -40: стельки делаю сама из копеечного материала

Носите несколько пар носок, особенно если они сделаны из шерсти или флиса. Эти материалы хорошо удерживает тепло и отводит влагу. Также можно использовать специальные термоноски, которые свободно продаются в любом магазине. Однако стоит учесть, что они проявляют свои греющие свойства только в том случае, если надеть их на босые ноги.