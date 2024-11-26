Ноги теплые и сухие даже в -40: стельки делаю сама из копеечного материала

Posted 26 ноября, 13:15
Published 26 ноября, 13:15
Modified 26 ноября, 13:17
Updated 26 ноября, 13:17
Зимой нам приходится подолгу стоять на остановках в ожидании транспорта. Ноги мерзнут, а больше всего страдают пальцы ног. Организм переохлаждается — человек заболевает. Поэтому старинная поговорка о том, что ноги нужно держать в тепле, очень актуальна в трескучие морозы.
К сожалению, современная зимняя обувь плохо приспособлена к низким температурам и часто имеет очень тонкую подошву. Чтобы ноги не замерзали, сделайте дополнительные стельки из фольгированного утеплителя, который продается в любом строительном магазине.
Фольгированный утеплитель используется в строительстве для сохранения тепла, а в обуви он помогает отражать тепло от ног и не пропускать холод. Этот метод подходит для повседневной обуви и туристического снаряжения, - отмечают эксперты портала «Ставрополь Медиа».
Алгоритм действий прост: используйте родные стельки из ботинок в качестве трафаретов и вырежьте подкладки из утеплителя. Сверху на них можно приклеить кусочки ткани, чтобы ноги меньше скользили. Положите новые стельки в ботинки, а сверху закройте старыми. Однако следите, чтобы пальцам хватало пространства внутри, иначе ноги будут мерзнуть в любом случае.
В качестве стелек также можно использовать старые коврики для ванной или одеяла из флиса. Эти материалы помогают удерживать тепло и предотвращают проникновение холода от земли.
Носите несколько пар носок, особенно если они сделаны из шерсти или флиса. Эти материалы хорошо удерживает тепло и отводит влагу. Также можно использовать специальные термоноски, которые свободно продаются в любом магазине. Однако стоит учесть, что они проявляют свои греющие свойства только в том случае, если надеть их на босые ноги.
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