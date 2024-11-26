tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 13:15

Published 26 ноября, 13:15

Modified 26 ноября, 13:17

Updated 26 ноября, 13:17

Ноги теплые и сухие даже в -40: стельки делаю сама из копеечного материала

Ноги теплые и сухие даже в -40: стельки делаю сама из копеечного материала

26 ноября 2024, 13:15
Фото: Photo by Arūnas Naujokas on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Если у вас зимой часто мерзнут ноги, то, возможно, стоит купить более теплые ботинки. Но есть и более простой вариант: попробуйте самостоятельно утеплить вашу старую обувку стельками из этого материала. Результат вас точно удивит.

Зимой нам приходится подолгу стоять на остановках в ожидании транспорта. Ноги мерзнут, а больше всего страдают пальцы ног. Организм переохлаждается — человек заболевает. Поэтому старинная поговорка о том, что ноги нужно держать в тепле, очень актуальна в трескучие морозы.

Ноги будут теплыми в любой обуви даже в -25: достаточно двух ложек под стельку
Узнать подробнее

К сожалению, современная зимняя обувь плохо приспособлена к низким температурам и часто имеет очень тонкую подошву. Чтобы ноги не замерзали, сделайте дополнительные стельки из фольгированного утеплителя, который продается в любом строительном магазине.

Фольгированный утеплитель используется в строительстве для сохранения тепла, а в обуви он помогает отражать тепло от ног и не пропускать холод. Этот метод подходит для повседневной обуви и туристического снаряжения, - отмечают эксперты портала «Ставрополь Медиа».

Алгоритм действий прост: используйте родные стельки из ботинок в качестве трафаретов и вырежьте подкладки из утеплителя. Сверху на них можно приклеить кусочки ткани, чтобы ноги меньше скользили. Положите новые стельки в ботинки, а сверху закройте старыми. Однако следите, чтобы пальцам хватало пространства внутри, иначе ноги будут мерзнуть в любом случае.

Стельки из фольгированного утеплителя помогут сохранить тепло ног в трескучие морозыСтельки из фольгированного утеплителя помогут сохранить тепло ног в трескучие морозы
Стельки из фольгированного утеплителя помогут сохранить тепло ног в трескучие морозы. Фото: Photo by freestocks on Unsplash

В качестве стелек также можно использовать старые коврики для ванной или одеяла из флиса. Эти материалы помогают удерживать тепло и предотвращают проникновение холода от земли.

Носите несколько пар носок, особенно если они сделаны из шерсти или флиса. Эти материалы хорошо удерживает тепло и отводит влагу. Также можно использовать специальные термоноски, которые свободно продаются в любом магазине. Однако стоит учесть, что они проявляют свои греющие свойства только в том случае, если надеть их на босые ноги.

Ранее эксперты рассказали, почему обувь трескается и рвется на морозе.

Как реанимировать пуховик без стирки: 3 средства против пятен и засаленного воротника
Узнать подробнее
Читайте также:
Зачем нужно укрывать тую на зиму и как это сделать: советы опытных дачниковСпасите малину от морозов: как правильно подготовить кусты к зиме в ноябре«Клеевая» ловушка не оставит усачам шансов — тараканы в доме исчезнут навсегда
#Дарья Бобровицкая#Россия#Обувь#Зима#Мороз#Стельки#Дом и сад#КЦ#Утепление#Полезные советы#Термоноски#Фольгированный утеплитель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика