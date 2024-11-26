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Posted 26 ноября, 05:50

Published 26 ноября, 05:50

Modified 26 ноября, 05:52

Updated 26 ноября, 05:52

Пенсионер показал интимный орган девочкам в Екатеринбурге

Пенсионер показал интимный орган девочкам в Екатеринбурге

26 ноября 2024, 05:50
Фото: 1MI.
67-летний мужчина в Екатеринбурге показал половой орган 12-летним девочкам. Инцидент произошел в парке на Верх-Исетском бульваре летом 2024 года.

По словам очевидца, школьницы прогуливались в парке и в какой-то момент заметили мужчину, который показывал половой орган. Девочки испугались и убежали, пишет Ура.ру.

Вскоре полиция задержала пенсионера. По его словам, он хотел сходить в туалет. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в сентябре 2024 года в Каменске-Уральском мужчина приставал к 14-летней девочке и оскорблял ее.

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