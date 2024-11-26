Пенсионер показал интимный орган девочкам в Екатеринбурге

Posted 26 ноября, 05:50
Published 26 ноября, 05:50
Modified 26 ноября, 05:52
Updated 26 ноября, 05:52
По словам очевидца, школьницы прогуливались в парке и в какой-то момент заметили мужчину, который показывал половой орган. Девочки испугались и убежали, пишет Ура.ру.
Вскоре полиция задержала пенсионера. По его словам, он хотел сходить в туалет. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в сентябре 2024 года в Каменске-Уральском мужчина приставал к 14-летней девочке и оскорблял ее.