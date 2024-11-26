Подрядчик монтирует песчаные фильтры на станции водоподготовки «Южная» под Тагилом

Posted 26 ноября, 15:39
Published 26 ноября, 15:39
Modified 26 ноября, 15:41
Updated 26 ноября, 15:41
Строительство одного из самых крупных инфраструктурных объектов в Свердловской области идет в графике. В настоящее время подрядчик устанавливает песчаные фильтры, уже смонтирована половина установок — 60 из 120, сообщил Пинаев в своих соцсетях.
Прогресс на стройке виден сразу. Подрядчик идет в хорошем темпе, и с поставками оборудования также нет никаких проблем, — отметил градоначальник.
В начале следующего года станцию поместят в закрытый тепловой контур, после этого начнется монтаж основного оборудования.
Работы идут в рамках нацпроекта «Экология». На строительство станции будет потрачено порядка 7,5 млрд рублей.
Ранее Владислав Пинаев пообещал тагильчанам, что качество питьевой воды в городе изменится в лучшую сторону после завершения проекта по строительству станции «Южная».