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Posted 26 ноября, 15:39

Published 26 ноября, 15:39

Modified 26 ноября, 15:41

Updated 26 ноября, 15:41

На станции водоподготовки «Южная» под Тагилом устанавливают песчаные фильтры

Подрядчик монтирует песчаные фильтры на станции водоподготовки «Южная» под Тагилом

26 ноября 2024, 15:39
Фото: 1MI.

На станции водоподготовки «Южная» под Тагилом устанавливают песчаные фильтры

В Поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом продолжаются работы по возведению станции водоподготовки «Южная». Ход работ во вторник, 26 ноября, проинспектировал мэр Владислав Пинаев.

Строительство одного из самых крупных инфраструктурных объектов в Свердловской области идет в графике. В настоящее время подрядчик устанавливает песчаные фильтры, уже смонтирована половина установок — 60 из 120, сообщил Пинаев в своих соцсетях.

Прогресс на стройке виден сразу. Подрядчик идет в хорошем темпе, и с поставками оборудования также нет никаких проблем, — отметил градоначальник.

В начале следующего года станцию поместят в закрытый тепловой контур, после этого начнется монтаж основного оборудования.

Работы идут в рамках нацпроекта «Экология». На строительство станции будет потрачено порядка 7,5 млрд рублей.

Ранее Владислав Пинаев пообещал тагильчанам, что качество питьевой воды в городе изменится в лучшую сторону после завершения проекта по строительству станции «Южная».

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#Дарья Бобровицкая#Строительство#Вода#Владислав Пинаев#Станция#Екатеринбург#Нацпроект «Экология»#Качество воды
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