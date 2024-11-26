После избиения школьницы в Волчанске проводится проверка

Потерпевшая девочка выписана из больницы, а полицейские начали проверку по статье о нанесении побоев, будет проведена экспертиза. Решается вопрос о привлечении родителей школьниц к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.