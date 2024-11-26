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Posted 26 ноября, 08:19

Published 26 ноября, 08:19

Modified 26 ноября, 08:22

Updated 26 ноября, 08:22

После драки между школьницами в Волчанске полицейские начали проверку

После избиения школьницы в Волчанске проводится проверка

26 ноября 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney.

После драки между школьницами в Волчанске полицейские начали проверку

После избиения школьницы в Волчанске правоохранители проводят проверку — родителей могут привлечь к ответственности.

В МО МВД России «Краснотурьинский» прокомментировали инцидент с дракой в школе в Волчанске.

Установлены участницы конфликта, две из которых состоят на профилактическом учёте в ПДН. Конфликт произошел из-за ранее сложившихся личных неприязненных отношений между девочками, — заявили в полиции.

Также известно, что в учебном учреждении проведено общешкольное собрание, где с учениками и родителями побеседовали о недопущении подобных конфликтов.

Потерпевшая девочка выписана из больницы, а полицейские начали проверку по статье о нанесении побоев, будет проведена экспертиза. Решается вопрос о привлечении родителей школьниц к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту избиения школьницы уголовное дело.

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