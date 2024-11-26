После избиения школьницы в Волчанске проводится проверка

Posted 26 ноября, 08:19
Published 26 ноября, 08:19
Modified 26 ноября, 08:22
Updated 26 ноября, 08:22
В МО МВД России «Краснотурьинский» прокомментировали инцидент с дракой в школе в Волчанске.
Установлены участницы конфликта, две из которых состоят на профилактическом учёте в ПДН. Конфликт произошел из-за ранее сложившихся личных неприязненных отношений между девочками, — заявили в полиции.
Также известно, что в учебном учреждении проведено общешкольное собрание, где с учениками и родителями побеседовали о недопущении подобных конфликтов.
Потерпевшая девочка выписана из больницы, а полицейские начали проверку по статье о нанесении побоев, будет проведена экспертиза. Решается вопрос о привлечении родителей школьниц к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил по факту избиения школьницы уголовное дело.