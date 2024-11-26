tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 12:10

Published 26 ноября, 12:10

Modified 26 ноября, 12:12

Updated 26 ноября, 12:12

Сдуйте пыль с ржавой чугунной сковороды: найден способ вернуть ей блеск и чистоту

Сдуйте пыль с ржавой чугунной сковороды: найден способ вернуть ей блеск и чистоту

26 ноября 2024, 12:10
Фото: Photo by Anshu A on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Почти у каждой хозяйки в загашнике есть ржавая сковорода из чугуна, на которой давно никто не готовит из-за полос ржавчины и нагара. Однако опытные кулинары знают, что готовить на такой посуде намного удобнее, чем на современной с антипригарным покрытием. Можно ли вернуть старому «чугунию» блеск?

Чугунные сковороды славятся своей долговечностью и отличными кулинарными свойствами, однако они очень подвержены ржавчине, если за ними должным образом ухаживать. Если такая беда приключилась и с вашей сковородой, не огорчайтесь: есть очень легкий способ убрать с поверхности противные разводы.

Чугунная сковорода сбросит «вес»: многолетний нагар после этой чистки слезает сам
Узнать подробнее

Разрежьте пополам картофелину и натрите вашу ржавую сковороду. Особые вещества и кислоты, которые содержатся в соке картошки, отлично справляются с проблемой. Вам останется только протереть сковороду тряпкой или бумажным полотенцем — и можно приступать к кулинарным экспериментам, советуют эксперты портала Pogovorim.by.

Если ржавчины очень много, то можно поступить следующим образом: натрите картофелину на мелкой терке, поместите мякоть в марлю или сито и отожмите сок. Залейте его в сковородку и оставьте для воздействия примерно на час. За это время отойдет и исчезнет даже застарелая ржавчина.

Промойте вашу сковородку водой, а напоследок пройдитесь по поверхности металлической губкой. Вытрите ее насухо, а затем капните несколько капель растительного масла и протрите бумажным полотенцем. Тонкий слой масла будет защищать поверхность чугуна и предотвратит образование новых ржавых полос.

Чугунные сковороды очень ценились в старину — хозяйки берегли их как зеницу окаЧугунные сковороды очень ценились в старину — хозяйки берегли их как зеницу ока
Чугунные сковороды очень ценились в старину — хозяйки берегли их как зеницу ока. Фото: Photo by Dan Meyers on Unsplash

Храните сковороду в сухом месте, лучше всего в помещении с низкой влажностью и избегайте использования агрессивных моющих средств.

Кстати, чем чаще вы используете чугунную сковороду, тем меньше вероятность появления ржавчины. А если вы не планируете использовать сковороду в течение длительного времени, рекомендуется нанести на неё щедрый слой масла и хранить ее в сухом месте, в идеале завернув в ткань или бумагу.

Ранее эксперты рассказали всю правду о сковородках с антипригарным покрытием.

Многолетний нагар отвалится со сковороды большими кусками: приготовьте большой пакет
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему еда пригорает на антипригарной сковороде: какие ошибки допускают хозяйкиБелорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древностиЭту картофельную запеканку с сыром сметают со стола и просят добавки: устала готовить
#Дарья Бобровицкая#Россия#Картофель#Кулинария#Хозяйство#Дом и сад#КЦ#Уход за посудой#Хранение посуды#Чугунные сковороды#Ржавчина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика