Сдуйте пыль с ржавой чугунной сковороды: найден способ вернуть ей блеск и чистоту

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Почти у каждой хозяйки в загашнике есть ржавая сковорода из чугуна, на которой давно никто не готовит из-за полос ржавчины и нагара. Однако опытные кулинары знают, что готовить на такой посуде намного удобнее, чем на современной с антипригарным покрытием. Можно ли вернуть старому «чугунию» блеск?