Сдуйте пыль с ржавой чугунной сковороды: найден способ вернуть ей блеск и чистоту

Posted 26 ноября, 12:10
Published 26 ноября, 12:10
Modified 26 ноября, 12:12
Updated 26 ноября, 12:12
Чугунные сковороды славятся своей долговечностью и отличными кулинарными свойствами, однако они очень подвержены ржавчине, если за ними должным образом ухаживать. Если такая беда приключилась и с вашей сковородой, не огорчайтесь: есть очень легкий способ убрать с поверхности противные разводы.
Разрежьте пополам картофелину и натрите вашу ржавую сковороду. Особые вещества и кислоты, которые содержатся в соке картошки, отлично справляются с проблемой. Вам останется только протереть сковороду тряпкой или бумажным полотенцем — и можно приступать к кулинарным экспериментам, советуют эксперты портала Pogovorim.by.
Если ржавчины очень много, то можно поступить следующим образом: натрите картофелину на мелкой терке, поместите мякоть в марлю или сито и отожмите сок. Залейте его в сковородку и оставьте для воздействия примерно на час. За это время отойдет и исчезнет даже застарелая ржавчина.
Промойте вашу сковородку водой, а напоследок пройдитесь по поверхности металлической губкой. Вытрите ее насухо, а затем капните несколько капель растительного масла и протрите бумажным полотенцем. Тонкий слой масла будет защищать поверхность чугуна и предотвратит образование новых ржавых полос.
Храните сковороду в сухом месте, лучше всего в помещении с низкой влажностью и избегайте использования агрессивных моющих средств.
Кстати, чем чаще вы используете чугунную сковороду, тем меньше вероятность появления ржавчины. А если вы не планируете использовать сковороду в течение длительного времени, рекомендуется нанести на неё щедрый слой масла и хранить ее в сухом месте, в идеале завернув в ткань или бумагу.
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