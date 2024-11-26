СК возбудил дело после избиения девочки в школе Волчанска

Posted 26 ноября, 04:17
Published 26 ноября, 04:17
Modified 26 ноября, 04:19
Updated 26 ноября, 04:19
Во время следствия будет проведена экспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда, который был причинен школьнице, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Кроме того, будут допрошены девочки, участвовавшие в конфликте, а также их родители и сотрудники школы. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, шестиклассницу избили девочки из седьмого и девятого класса. Подростки напали из-за того, что та рассказала родителям о сигаретах у старшеклассников. Девочке диагностировали сотрясение мозга.