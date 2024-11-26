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Posted 26 ноября, 04:17

Published 26 ноября, 04:17

Modified 26 ноября, 04:19

Updated 26 ноября, 04:19

СК возбудил дело после избиения девочки в школе Волчанска

СК возбудил дело после избиения девочки в школе Волчанска

26 ноября 2024, 04:17
Фото: 1MI.
Следком возбудил уголовное дело в отношении 17-летней девочки, которая избила ученицу шестого класса в Волчанске.

Во время следствия будет проведена экспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда, который был причинен школьнице, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, будут допрошены девочки, участвовавшие в конфликте, а также их родители и сотрудники школы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, шестиклассницу избили девочки из седьмого и девятого класса. Подростки напали из-за того, что та рассказала родителям о сигаретах у старшеклассников. Девочке диагностировали сотрясение мозга.

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