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Posted 26 ноября, 12:21

Published 26 ноября, 12:21

Modified 26 ноября, 12:23

Updated 26 ноября, 12:23

Современные методы удаления атеромы

Современные методы удаления атеромы

26 ноября 2024, 12:21
Фото: «Медцентрсервис».
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Атеромы — это доброкачественные кожные образования, возникающие в результате закупорки сальных желез. На первый взгляд, они могут показаться безобидными, однако в определенных случаях атеромы способны вызвать дискомфорт и привести к серьезным осложнениям.

В Москве во многих медицинских центрах и клиниках доступно удаление атеромы — цена в среднем составляет от 5 000 до 10 000 рублей в зависимости от сложности случая, используемого метода и уровня клиники.

Методы удаления

В медицинской практике широко используются три основных метода удаления атеромы, каждый из которых подбирается с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Хирургическое удаление

Этот метод применяется для удаления крупных атером или образований, сопровождающихся воспалением. Под местной анестезией врач проводит разрез, удаляет капсулу вместе с содержимым и накладывает швы. Хирургическое удаление является надежным способом, который минимизирует риск повторного появления атеромы.

Лазерное удаление

Лазерный метод эффективен для лечения небольших атером без признаков воспаления. Процедура проходит быстро и практически безболезненно, так как лазер позволяет удалять образование без разрезов. Одним из преимуществ является отсутствие швов и короткий период восстановления.

Радиоволновое удаление

Радиоволновой метод отличается минимальной травматичностью. Во время процедуры радиоволны разрушают ткани атеромы, не повреждая здоровую кожу. Этот способ подходит для большинства случаев, а отсутствие необходимости накладывать швы ускоряет заживление.

Как выбрать метод?

На первичной консультации врач проведет осмотр и определит, какой метод удаления наиболее эффективен в вашем случае. Учитываются размеры и состояние атеромы, а также предпочтения пациента.

Показания

Удаление атеромы необходимо в тех случаях, когда существует риск осложнений или образование доставляет физический или эстетический дискомфорт. Пренебрежение своевременным лечением может привести к воспалению, нагноению и другим неприятным последствиям.

Перед удалением атеромы важно проконсультироваться с врачом, который определит оптимальный метод лечения и учтет все возможные противопоказания. Такой подход обеспечивает безопасное и эффективное устранение проблемы.

Что важно знать?

Удаление атеромы — это амбулаторная процедура, которая не требует госпитализации. Все манипуляции выполняются с использованием стерильного оборудования, что исключает риск инфекции.

Правильная подготовка и выполнение этапов операции обеспечивают успешное лечение и снижают вероятность рецидива. Перед процедурой врач подробно расскажет о процессе и ответит на все вопросы.

Время операции зависит от размера и расположения атеромы, но в среднем занимает от 20 до 40 минут. После процедуры пациент может вернуться к повседневным делам, следуя рекомендациям врача.

Реабилитация и уход

После удаления атеромы важно соблюдать рекомендации врача для быстрого заживления и предотвращения осложнений:

  • Регулярно обрабатывать рану антисептиком.
  • Избегать контакта раны с водой и физического напряжения в первые дни.
  • Следовать указаниям по смене повязок и уходу за местом операции.

Если появляются признаки воспаления (покраснение, отек или боль), немедленно обратитесь к врачу.

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