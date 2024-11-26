Студентка в Челябинской области родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку

О своей беременности девушка не говорила никому, в том числе родственникам. Она прятала живот под свободной одеждой. В день ЧП она отправилась в туалет и попросила у подруг мусорный пакет, а также проводить ее до мусорки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».