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Posted 26 ноября, 06:58

Published 26 ноября, 06:58

Modified 26 ноября, 07:00

Updated 26 ноября, 07:00

Студентка в Челябинской области родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку

Студентка в Челябинской области родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку

26 ноября 2024, 06:58
Фото: 1MI.
16-летняя девушка в Челябинской области родила ребенка в туалете общежития и оставила его в мусорке.

О своей беременности девушка не говорила никому, в том числе родственникам. Она прятала живот под свободной одеждой. В день ЧП она отправилась в туалет и попросила у подруг мусорный пакет, а также проводить ее до мусорки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Вечером одна из местных жительниц отправилась к мусорных контейнерам и заметила, что в пакете кто-то шевелится. Об увиденном она рассказала соцпедагогу. Ребенок в итоге умер. В СК начали проверку.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге 15-летняя беременная школьница пришла в роддом на 38 неделе. Мать узнала о ее беременности за месяц до родов. Кто отец ребенка — девочка не рассказала.

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