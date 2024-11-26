Студентка в Челябинской области родила ребенка в туалете и выбросила его в мусорку

Posted 26 ноября, 06:58
Published 26 ноября, 06:58
Modified 26 ноября, 07:00
Updated 26 ноября, 07:00
О своей беременности девушка не говорила никому, в том числе родственникам. Она прятала живот под свободной одеждой. В день ЧП она отправилась в туалет и попросила у подруг мусорный пакет, а также проводить ее до мусорки, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Вечером одна из местных жительниц отправилась к мусорных контейнерам и заметила, что в пакете кто-то шевелится. Об увиденном она рассказала соцпедагогу. Ребенок в итоге умер. В СК начали проверку.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге 15-летняя беременная школьница пришла в роддом на 38 неделе. Мать узнала о ее беременности за месяц до родов. Кто отец ребенка — девочка не рассказала.