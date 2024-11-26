Свердловский повар погиб на СВО

Posted 26 ноября, 07:14
Published 26 ноября, 07:14
Modified 26 ноября, 07:16
Updated 26 ноября, 07:16
Рядовой Павел Шпаньков погиб в середине октября в ожесточенном бою в ДНР.
До СВО березовчанин работал поваром. Профессию он получил после окончания школы в Первоуральском политехникуме. Он очень любил готовить и делал это везде. На СВО он тоже старался порадовать товарищей чем-то вкусным собственного приготовления.
У героя осталась супруга и двое детей. Своего сына он успел научить готовить, написал Евгений Писцов в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом.