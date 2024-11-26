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Posted 26 ноября, 07:14

Published 26 ноября, 07:14

Modified 26 ноября, 07:16

Updated 26 ноября, 07:16

Свердловский повар погиб на СВО

Свердловский повар погиб на СВО

26 ноября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском простились с поваром, погибшим в зоне спецоперации.

Рядовой Павел Шпаньков погиб в середине октября в ожесточенном бою в ДНР.

До СВО березовчанин работал поваром. Профессию он получил после окончания школы в Первоуральском политехникуме. Он очень любил готовить и делал это везде. На СВО он тоже старался порадовать товарищей чем-то вкусным собственного приготовления.

У героя осталась супруга и двое детей. Своего сына он успел научить готовить, написал Евгений Писцов в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом.

В Свердловской области простятся с метким стрелком
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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