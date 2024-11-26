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Posted 26 ноября, 17:21

Published 26 ноября, 17:21

Modified 26 ноября, 17:23

Updated 26 ноября, 17:23

Тагильчанки за рулем, парк «Восточный», уникальная операция и зарплаты в МУПах

Тагильчанки за рулем, парк «Восточный», уникальная операция и зарплаты в МУПах

26 ноября 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru выяснила, готовы ли местные перевозчики брать на работу женщин. В индустриальный парк «Восточный» в Тагиле инвестируют 1 млрд рублей. Тагильские врачи провели уникальную операцию. ООО «Водоканал-НТ» не признает экологических нарушений. Директорам МУПов повысят зарплаты.

Редакция TagilCity.ru спросила местных перевозчиков, готовы ли они принимать на должности водителей автобусов женщин в условиях нехватки персонала. Практически все опрошенные руководители предприятий ответили положительно. Чтобы сесть за руль общественного транспорта, представительницам прекрасного пола придется открыть категорию D.

Женщина за рулем автобуса: за и против трудоустройства в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле продолжается строительство индустриального парка «Восточный». Проект позволит привлечь в город около 1 млрд инвестиций. Он займет территорию около 40 га и обеспечит 260 рабочих мест для тагильчан.

В Нижний Тагил инвестируют более 1 млрд на развитие индустриального парка «Восточный»
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Тагильские врачи освоили уникальную и сложную кардиологическую операцию — внедрение под кожу дефибрилляторов, которые обеспечивают устойчивою работу сердца. Освоить методику местным специалистам помог кардиохирург из НМИЦ имени Чазова. На сегодняшний день операция проведена двум жителям Свердловской области.

В Нижнем Тагиле провели первую операцию по установке дефибриллятора под кожу
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«Водоканал-НТ» отказался признавать свою вину в загрязнении рек Исток и Тагил. По мнению представителей компании, ответственность за экологические нарушения несут местные предприятия, а у «Водоканала» не хватает мощностей для очищения всех стоков.

«Водоканал» Нижнего Тагила не признает вину в загрязнении рек
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Руководителям тагильских МУПов с 1 января на 7,3% поднимут зарплаты. Постановление об этом подписал мэр Владислав Пинаев. Суммы рассчитывались с учетом прогнозов по годовой инфляции, также учитывался экономический прогноз на ближайшие три года.

В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий
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