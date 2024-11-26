Тагильчанки за рулем, парк «Восточный», уникальная операция и зарплаты в МУПах

Posted 26 ноября, 17:21
Published 26 ноября, 17:21
Modified 26 ноября, 17:23
Updated 26 ноября, 17:23
Редакция TagilCity.ru спросила местных перевозчиков, готовы ли они принимать на должности водителей автобусов женщин в условиях нехватки персонала. Практически все опрошенные руководители предприятий ответили положительно. Чтобы сесть за руль общественного транспорта, представительницам прекрасного пола придется открыть категорию D.
В Нижнем Тагиле продолжается строительство индустриального парка «Восточный». Проект позволит привлечь в город около 1 млрд инвестиций. Он займет территорию около 40 га и обеспечит 260 рабочих мест для тагильчан.
Тагильские врачи освоили уникальную и сложную кардиологическую операцию — внедрение под кожу дефибрилляторов, которые обеспечивают устойчивою работу сердца. Освоить методику местным специалистам помог кардиохирург из НМИЦ имени Чазова. На сегодняшний день операция проведена двум жителям Свердловской области.
«Водоканал-НТ» отказался признавать свою вину в загрязнении рек Исток и Тагил. По мнению представителей компании, ответственность за экологические нарушения несут местные предприятия, а у «Водоканала» не хватает мощностей для очищения всех стоков.
Руководителям тагильских МУПов с 1 января на 7,3% поднимут зарплаты. Постановление об этом подписал мэр Владислав Пинаев. Суммы рассчитывались с учетом прогнозов по годовой инфляции, также учитывался экономический прогноз на ближайшие три года.