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Posted 26 ноября, 08:54

Published 26 ноября, 08:54

Modified 26 ноября, 08:56

Updated 26 ноября, 08:56

Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга

Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга

26 ноября 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney.
Мэрия Екатеринбурга прогнозирует поступление около 84 миллионов рублей с турналога в бюджет уже в 2025 году.

В Екатеринбурге налоги с туристов начнут собирать с первого января. Такое решение приняла городская дума. Ставка налога составит 1% в 2025 году, с последующей индексацией каждый год на один процент с максимально возможным значением 5%.

Минимальная сумма налога составит 100 рублей в день с человека. Дети младше 18 лет освобождаются от уплаты. Хотя налог не целевой, планируется разработать специальную программу по развитию туризма, на которое и будут направлены собранные средства. Мэрия Екатеринбурга прогнозирует поступление около 84 миллионов рублей в бюджет уже в 2025 году, сообщает ЕАН.

Напомним, из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Туризм#Налоги#Власть#Екатеринбург
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