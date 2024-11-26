Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга

Минимальная сумма налога составит 100 рублей в день с человека. Дети младше 18 лет освобождаются от уплаты. Хотя налог не целевой, планируется разработать специальную программу по развитию туризма, на которое и будут направлены собранные средства. Мэрия Екатеринбурга прогнозирует поступление около 84 миллионов рублей в бюджет уже в 2025 году, сообщает ЕАН.