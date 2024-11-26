Туристы заплатят десятки миллионов рублей за посещение Екатеринбурга

Posted 26 ноября, 08:54
Published 26 ноября, 08:54
Modified 26 ноября, 08:56
Updated 26 ноября, 08:56
В Екатеринбурге налоги с туристов начнут собирать с первого января. Такое решение приняла городская дума. Ставка налога составит 1% в 2025 году, с последующей индексацией каждый год на один процент с максимально возможным значением 5%.
Минимальная сумма налога составит 100 рублей в день с человека. Дети младше 18 лет освобождаются от уплаты. Хотя налог не целевой, планируется разработать специальную программу по развитию туризма, на которое и будут направлены собранные средства. Мэрия Екатеринбурга прогнозирует поступление около 84 миллионов рублей в бюджет уже в 2025 году, сообщает ЕАН.
Напомним, из-за нового налога в Свердловской области возможен рост цен на продукты.