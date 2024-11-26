У вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов

Чиновник потребовал вернуть ему полмиллиона. Виновной в этой ситуации сделали бухгалтера. Из ее зарплаты вычли 100 тысяч рублей и еще 400 хотели получить через суд, но он отказал. А Чемезову деньги вернуло правительство, сообщает Ural Mash.