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Posted 26 ноября, 06:41

Published 26 ноября, 06:41

Modified 26 ноября, 06:43

Updated 26 ноября, 06:43

У вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов

У вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов

26 ноября 2024, 06:41
Фото: 1MI.
У вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по ошибке списали из заработной платы 500 тысяч рублей алиментов.

У Чемезова есть внебрачная дочь 2005 года рождения. Мать девочки подала на алименты когда ей было уже 10 лет, после теста ДНК на отцовство.

С 2015 года Чемезов платит четверть от зарплаты на содержание дочери. По мнению матери девочки, ее экс-возлюбленный занижал доходы до работы в правительстве, куда устроился в 2019 году.

С зарплаты 400 тысяч он ежемесячно отчислял дочери 87 тысяч рублей. Зимой прошлого года его дочь достигла совершеннолетия, однако бухгалтер продолжила отчислять алименты на ее содержание еще 6 месяцев.

Чиновник потребовал вернуть ему полмиллиона. Виновной в этой ситуации сделали бухгалтера. Из ее зарплаты вычли 100 тысяч рублей и еще 400 хотели получить через суд, но он отказал. А Чемезову деньги вернуло правительство, сообщает Ural Mash.

Ранее в Новоуральске мужчина задолжал своей дочери более полумиллиона рублей алиментов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Алименты#Екатеринбург#Инцидент
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