У вице-губернатора Свердловской области по ошибке списали полмиллиона алиментов

Posted 26 ноября, 06:41
Published 26 ноября, 06:41
Modified 26 ноября, 06:43
Updated 26 ноября, 06:43
У Чемезова есть внебрачная дочь 2005 года рождения. Мать девочки подала на алименты когда ей было уже 10 лет, после теста ДНК на отцовство.
С 2015 года Чемезов платит четверть от зарплаты на содержание дочери. По мнению матери девочки, ее экс-возлюбленный занижал доходы до работы в правительстве, куда устроился в 2019 году.
С зарплаты 400 тысяч он ежемесячно отчислял дочери 87 тысяч рублей. Зимой прошлого года его дочь достигла совершеннолетия, однако бухгалтер продолжила отчислять алименты на ее содержание еще 6 месяцев.
Чиновник потребовал вернуть ему полмиллиона. Виновной в этой ситуации сделали бухгалтера. Из ее зарплаты вычли 100 тысяч рублей и еще 400 хотели получить через суд, но он отказал. А Чемезову деньги вернуло правительство, сообщает Ural Mash.
Ранее в Новоуральске мужчина задолжал своей дочери более полумиллиона рублей алиментов.