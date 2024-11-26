Ученые начали вести борьбу с бактерией Candida auris

Posted 26 ноября, 03:00
Published 26 ноября, 03:00
Modified 26 ноября, 03:00
Updated 26 ноября, 03:00
Эксперты связывают рост числа случаев с неконтролируемым использованием антимикробных препаратов во время пандемии COVID-19. Из-за этого возбудитель стал устойчив к большинству антибиотиков.
Антибактериальные препараты широко применяются для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, нервной системы, а также при сепсисе и пневмониях. Их действие направлено на подавление роста патогенных микроорганизмов или их уничтожение. Однако не все патогены одинаково реагируют на конкретный препарат, что и приводит к проблеме резистентности, пишет ИА RuNews24.ru.
Как отметил Владимир Кулабухов, кандидат медицинских наук и научный сотрудник НИИ имени Склифосовского, микроорганизмы вырабатывают механизмы выживания, адаптируясь к действию антибиотиков. Это явление известно уже более 80 лет с момента первых случаев применения антибиотиков. Сегодня многие препараты, которые считались эффективными 10–15 лет назад, теряют свою способность бороться с инфекциями.
Рабият Зайнитддинова, кандидат медицинских наук и врач-педиатр, подчеркнула, что современная практика нередко требует комбинирования препаратов из разных классов антибиотиков для лечения сложных инфекций, таких как атипичные пневмонии у взрослых и детей.
В России активно работают над созданием новых антибиотиков. Один из таких препаратов, разработанный отечественными учеными, показывает эффективность против полирезистентных штаммов бактерий. Его производят только для медицинских учреждений и применяют в сложных случаях, когда стандартные антибиотики оказываются бесполезны.
В год на производственных мощностях выпускают около пяти миллионов упаковок данного препарата. При этом создание нового лекарства занимает от трех до 10 лет. Процесс включает не только синтез вещества, но и его исследование, разработку технологии производства и контроль качества, как отметила генеральный директор фармацевтической компании Ольга Турчанинова.