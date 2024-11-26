Ученые начали вести борьбу с бактерией Candida auris

В год на производственных мощностях выпускают около пяти миллионов упаковок данного препарата. При этом создание нового лекарства занимает от трех до 10 лет. Процесс включает не только синтез вещества, но и его исследование, разработку технологии производства и контроль качества, как отметила генеральный директор фармацевтической компании Ольга Турчанинова.