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Posted 26 ноября, 03:58

Published 26 ноября, 03:58

Modified 26 ноября, 04:01

Updated 26 ноября, 04:01

В День матери жители Нижнего Тагила дышали азотом

В День матери жители Нижнего Тагила дышали азотом

26 ноября 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле ощущался в воздухе диоксид азота 24 ноября 2024 года.

Загрязнение атмосферы в населенном пункте было небольшим и определялся самой высокой концентрацией диоксида азота на ПНЗ №2 в 20:00, которая равна стандартному индексу, рассказали в УГМС.

По словам жителей Тагилстроя, под утро в этот день было нечем дышать.

Напомним, 6 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле местным жителям пришлось страдать от формальдегида и сероводорода. Так, сероводород был превышен в районе Тагилстроя вечером в тот же день.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Город#Загрязнение#Выбросы#УГМС#Замеры#Екатеринбург#Диоксид азота
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