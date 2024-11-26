В День матери жители Нижнего Тагила дышали азотом

Posted 26 ноября, 03:58
Published 26 ноября, 03:58
Modified 26 ноября, 04:01
Updated 26 ноября, 04:01
Загрязнение атмосферы в населенном пункте было небольшим и определялся самой высокой концентрацией диоксида азота на ПНЗ №2 в 20:00, которая равна стандартному индексу, рассказали в УГМС.
По словам жителей Тагилстроя, под утро в этот день было нечем дышать.
Напомним, 6 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле местным жителям пришлось страдать от формальдегида и сероводорода. Так, сероводород был превышен в районе Тагилстроя вечером в тот же день.