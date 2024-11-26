В Екатеринбурге грабителя ювелирного магазина нашли по капле пота

Posted 26 ноября, 16:17
Published 26 ноября, 16:17
Modified 26 ноября, 16:19
Updated 26 ноября, 16:19
7 лет назад в Екатеринбурге было совершено ограбление ювелирного магазина. Зимой несколько мужчин совершили набег с разбоем в Железнодорожном районе. Один из воров использовал огнестрельное оружие — стрелял в персонал магазина. Работник попал в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. Сумма ущерба по исходу преступления составила более 2,8 млн рублей. Грабителям удалось спрятаться в Самарской области.
Летом текущего года в ведомство поступила информация через федеральную базу геномных данных. В период расследования преступления были найдены капли пота. И сейчас данные из федеральной базы совпали с профилем пота, найденного на месте происшествия.
Первого участника преступления задержали, а соучастник к моменту раскрытия дела умер от болезни. Уголовное дело направлено в суд и будет рассматриваться дальше. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы — сообщается отделением по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Ранее в Екатеринбурге силовики рассказали о мужчине, ограбившем несколько банков.