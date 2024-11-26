В Екатеринбурге грабителя ювелирного магазина нашли по капле пота

7 лет назад в Екатеринбурге было совершено ограбление ювелирного магазина. Зимой несколько мужчин совершили набег с разбоем в Железнодорожном районе. Один из воров использовал огнестрельное оружие — стрелял в персонал магазина. Работник попал в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. Сумма ущерба по исходу преступления составила более 2,8 млн рублей. Грабителям удалось спрятаться в Самарской области.