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Posted 26 ноября, 16:17

Published 26 ноября, 16:17

Modified 26 ноября, 16:19

Updated 26 ноября, 16:19

В Екатеринбурге грабителя ювелирного магазина нашли по капле пота

В Екатеринбурге грабителя ювелирного магазина нашли по капле пота

26 ноября 2024, 16:17
Фото: 1MI.
Преступников, ограбивших ювелирный магазин Екатеринбурга 7 лет назад, был найден по каплям пота. Его сообщник умер вследствие болезни.

7 лет назад в Екатеринбурге было совершено ограбление ювелирного магазина. Зимой несколько мужчин совершили набег с разбоем в Железнодорожном районе. Один из воров использовал огнестрельное оружие — стрелял в персонал магазина. Работник попал в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой. Сумма ущерба по исходу преступления составила более 2,8 млн рублей. Грабителям удалось спрятаться в Самарской области.

Летом текущего года в ведомство поступила информация через федеральную базу геномных данных. В период расследования преступления были найдены капли пота. И сейчас данные из федеральной базы совпали с профилем пота, найденного на месте происшествия.

Первого участника преступления задержали, а соучастник к моменту раскрытия дела умер от болезни. Уголовное дело направлено в суд и будет рассматриваться дальше. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы — сообщается отделением по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге силовики рассказали о мужчине, ограбившем несколько банков.

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#Ирина Кирилова#Суд#Полиция#Криминал#Ограбление#Преступник#Екатеринбург
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