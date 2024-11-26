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Posted 26 ноября, 11:39

Published 26 ноября, 11:39

Modified 26 ноября, 11:41

Updated 26 ноября, 11:41

В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео потасовку между мужчинами

В Екатеринбурге мужчина напал на уличного торговца парфюмом

26 ноября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге очевидцы сняли на видео потасовку между мужчинами

В УМВД Екатеринбурга после драки на улице Челюскинцев начали проверку и поиск участников.

Сегодня днем в Екатеринбурге очевидцы засняли на видео потасовку между двумя мужчинами.

Драка началась на улице Челюскинцев: очевидцы сообщают, что мужчина, шедший по улице, напал на уличного продавца парфюма, и разбил ему один из флаконов об голову.

На видео с места видно, что дерущихся мужчин пытаются разнят двое — женщина и молодой человек. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Zloy Ekb».

В официальной группе пресс-службы УМВД в социальных сетях сообщили, что уже знают о произошедшем. Правоохранители устанавливают участников драки и проверяют информацию.

Ранее сообщалось о драке на льду юных хоккеистов из Челябинска и Екатеринбурга.

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