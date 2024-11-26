В Екатеринбурге мужчина напал на уличного торговца парфюмом

Posted 26 ноября, 11:39
Published 26 ноября, 11:39
Modified 26 ноября, 11:41
Updated 26 ноября, 11:41
Сегодня днем в Екатеринбурге очевидцы засняли на видео потасовку между двумя мужчинами.
Драка началась на улице Челюскинцев: очевидцы сообщают, что мужчина, шедший по улице, напал на уличного продавца парфюма, и разбил ему один из флаконов об голову.
На видео с места видно, что дерущихся мужчин пытаются разнят двое — женщина и молодой человек. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Zloy Ekb».
В официальной группе пресс-службы УМВД в социальных сетях сообщили, что уже знают о произошедшем. Правоохранители устанавливают участников драки и проверяют информацию.
Ранее сообщалось о драке на льду юных хоккеистов из Челябинска и Екатеринбурга.