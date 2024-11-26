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Posted 26 ноября, 13:54

Published 26 ноября, 13:54

Modified 26 ноября, 13:56

Updated 26 ноября, 13:56

Екатеринбуржца, перерезавшего горло девушке на Эльмаше, отправили в СИЗО.

В Екатеринбурге отправили в СИЗО убийцу девушки на Эльмаше

26 ноября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.

Екатеринбуржца, перерезавшего горло девушке на Эльмаше, отправили в СИЗО.

В Екатеринбурге отправили в СИЗО до 23 января убийцу девушки на Эльмаше.

По решению суда мужчина, обвиняемый в убийстве 30-летней молодой женщины на Эльмаше, арестован. Он признал свою вину, сообщает URA.RU.

За помещение подсудимого под стражу до 23 января 2025 года ходатайствовало следствие. Заседание было закрытым. Никто из родных и близких подсудимого не участвовал в судебном заседании.

Напомним, подсудимый на улице на глазах у школьницы убил сестру своей бывшей жены. Он зарезал ее ножом, услышав голоса в голове.

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве девушки на Эльмаше
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Убийство#18+#Екатеринбург
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