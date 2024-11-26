В Екатеринбурге отправили в СИЗО убийцу девушки на Эльмаше

Posted 26 ноября, 13:54
Published 26 ноября, 13:54
Modified 26 ноября, 13:56
Updated 26 ноября, 13:56
По решению суда мужчина, обвиняемый в убийстве 30-летней молодой женщины на Эльмаше, арестован. Он признал свою вину, сообщает URA.RU.
За помещение подсудимого под стражу до 23 января 2025 года ходатайствовало следствие. Заседание было закрытым. Никто из родных и близких подсудимого не участвовал в судебном заседании.
Напомним, подсудимый на улице на глазах у школьницы убил сестру своей бывшей жены. Он зарезал ее ножом, услышав голоса в голове.