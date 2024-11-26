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Posted 26 ноября, 10:00

Published 26 ноября, 10:00

Modified 26 ноября, 10:02

Updated 26 ноября, 10:02

В Екатеринбурге оцифровали кладбища

В Екатеринбурге оцифровали кладбища

26 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге подсчитали все захоронения и внесли в единую базу.

В столице Среднего Урала подсчитали все захоронения. Их также внесли в единую базу. Данную работу провели на всех 27 кладбищах Екатеринбурга, пишет ЕАН.

В настоящее время на регулярной основе выполняются работы по ведению актуальной базы данных. Сведения о захоронениях можно получить, сделав официальный запрос.

Оцифровать все захоронения в регионе поручил губернатор Евгений Куйвашев еще в 2023 году. По области учет захоронений произошел еще не везде. Им предстоит это сделать до конца текущего года.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Кладбище#Захоронение#Захоронения#Екатеринбург
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