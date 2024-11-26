В Екатеринбурге оцифровали кладбища

Posted 26 ноября, 10:00
Published 26 ноября, 10:00
Modified 26 ноября, 10:02
Updated 26 ноября, 10:02
В столице Среднего Урала подсчитали все захоронения. Их также внесли в единую базу. Данную работу провели на всех 27 кладбищах Екатеринбурга, пишет ЕАН.
В настоящее время на регулярной основе выполняются работы по ведению актуальной базы данных. Сведения о захоронениях можно получить, сделав официальный запрос.
Оцифровать все захоронения в регионе поручил губернатор Евгений Куйвашев еще в 2023 году. По области учет захоронений произошел еще не везде. Им предстоит это сделать до конца текущего года.
Напомним, почти 62 млн рублей выделено на содержание 20 кладбищ в Нижнем Тагиле.