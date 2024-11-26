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Posted 26 ноября, 15:47

Published 26 ноября, 15:47

Modified 26 ноября, 15:49

Updated 26 ноября, 15:49

В Екатеринбурге в службу спасения поступил звонок о теракте

В Екатеринбурге в службу спасения поступил звонок о теракте

26 ноября 2024, 15:47
Фото: 1MI.
В службу спасения позвонила девушка из Миасса, чтобы сообщить о том, что она в заложниках и ее заставляют совершить теракт в Екатеринбурге.

В службу спасения поступил тревожный звонок. На другом конце трубки была девушка из Челябинской области. По телефону она сообщила, что находится в заложниках в Екатеринбурге в квартире. Похитили ее для того, чтобы она совершила теракт.

6 человек, ранее ей незнакомых, заставляют её употреблять наркотики. Девушка сказала, что «устала и хочет сдаться». Кроме того, пленница передала информацию о том, что мужчины создают бомбу. Она считает их сектантами, пишет Ура.ру.

Правоохранительные органы отреагировали на сообщение и устроили проверку в «Мегаполисе» — ТЦ Екатеринбурга, где, по словам звонившей планируется теракт. В результате ничего подозрительного и потенциально опасного не было обнаружено. опасных предметов не обнаружили. Сейчас по факту достоверности и деталей звонка идет расследование.

Ранее в метро Екатеринбурга проводились антитеррористические учения.

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