В Екатеринбурге в службу спасения поступил звонок о теракте

Posted 26 ноября, 15:47
Published 26 ноября, 15:47
Modified 26 ноября, 15:49
Updated 26 ноября, 15:49
В службу спасения поступил тревожный звонок. На другом конце трубки была девушка из Челябинской области. По телефону она сообщила, что находится в заложниках в Екатеринбурге в квартире. Похитили ее для того, чтобы она совершила теракт.
6 человек, ранее ей незнакомых, заставляют её употреблять наркотики. Девушка сказала, что «устала и хочет сдаться». Кроме того, пленница передала информацию о том, что мужчины создают бомбу. Она считает их сектантами, пишет Ура.ру.
Правоохранительные органы отреагировали на сообщение и устроили проверку в «Мегаполисе» — ТЦ Екатеринбурга, где, по словам звонившей планируется теракт. В результате ничего подозрительного и потенциально опасного не было обнаружено. опасных предметов не обнаружили. Сейчас по факту достоверности и деталей звонка идет расследование.
Ранее в метро Екатеринбурга проводились антитеррористические учения.