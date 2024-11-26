В Екатеринбурге во дворе жилого дома найден труп

Posted 26 ноября, 10:52
Published 26 ноября, 10:52
Modified 26 ноября, 11:15
Updated 26 ноября, 11:15
Сегодня днем в Екатеринбурге во дворе жилого дома был обнаружен труп.
Тело мужчины найдено на улице Сыромолотова возле многоэтажного здания, пишет Ура.ру. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительные органы.
В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области пока инцидент не комментировали. По неподтвержденным данным источника издания в правоохранительных кругах, криминальный след в смерти гражданина не просматривается.
Ранее стало известно, что мужчине, подозреваемому в убийстве девушки на Эльмаше, сегодня изберут меру пресечения. Ранее следователи предъявили убийце обвинение.