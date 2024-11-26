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Posted 26 ноября, 10:52

Published 26 ноября, 10:52

Modified 26 ноября, 11:15

Updated 26 ноября, 11:15

В Екатеринбурге во дворе обнаружено тело мужчины

В Екатеринбурге во дворе жилого дома найден труп

26 ноября 2024, 10:52
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге во дворе обнаружено тело мужчины

Тело найдено на улице Сыромолотова. В СК инцидент пока не комментировали.

Сегодня днем в Екатеринбурге во дворе жилого дома был обнаружен труп.

Тело мужчины найдено на улице Сыромолотова возле многоэтажного здания, пишет Ура.ру. На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранительные органы.

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области пока инцидент не комментировали. По неподтвержденным данным источника издания в правоохранительных кругах, криминальный след в смерти гражданина не просматривается.

Ранее стало известно, что мужчине, подозреваемому в убийстве девушки на Эльмаше, сегодня изберут меру пресечения. Ранее следователи предъявили убийце обвинение.

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