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Posted 26 ноября, 07:57

Published 26 ноября, 07:57

Modified 26 ноября, 11:14

Updated 26 ноября, 11:14

Екатеринбуржцы часами стоят в очереди за билетами на хоккей

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выстроились огромные очереди

26 ноября 2024, 07:57
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцы часами стоят в очереди за билетами на хоккей

Возле екатеринбургского КРК «Уралец» выросли очереди — жители стоят за билетами на хоккей.

Сегодня в Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выросли очереди из людей. URA.RU сообщает, что причиной скопления уральцев стала невозможность купить билеты на ближайшие хоккейные матчи «Трактора» и «Автомобилиста» онлайн.

Игра состоится 30 ноября, но на сайте билетов нет, поэтому екатеринбуржцы по-старинке пришли в кассы.

В кассах «Уральца» нельзя приобрести более двух билетов, пишет Е1. Тем временем в Сети уже появились предложения от перекупщиков: ушлые горожане готовы продать билеты на матч по цене в разы выше, чем реализуют в кассах.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле начались соревнования по хоккею на Кубок Серовского тракта.

Кубок по хоккею, выбросы, алкоголь, резкое потепление и комета над Нижним Тагилом
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#Александра Никитская#Общество#Спорт#Хоккей#Соревнования#Екатеринбург
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