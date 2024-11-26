В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выстроились огромные очереди

Posted 26 ноября, 07:57
Published 26 ноября, 07:57
Modified 26 ноября, 11:14
Updated 26 ноября, 11:14
Сегодня в Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выросли очереди из людей. URA.RU сообщает, что причиной скопления уральцев стала невозможность купить билеты на ближайшие хоккейные матчи «Трактора» и «Автомобилиста» онлайн.
Игра состоится 30 ноября, но на сайте билетов нет, поэтому екатеринбуржцы по-старинке пришли в кассы.
В кассах «Уральца» нельзя приобрести более двух билетов, пишет Е1. Тем временем в Сети уже появились предложения от перекупщиков: ушлые горожане готовы продать билеты на матч по цене в разы выше, чем реализуют в кассах.
Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле начались соревнования по хоккею на Кубок Серовского тракта.