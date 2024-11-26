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Posted 26 ноября, 08:18

Published 26 ноября, 08:18

Modified 26 ноября, 08:20

Updated 26 ноября, 08:20

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, который был в международном розыске

В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, который был в международном розыске

26 ноября 2024, 08:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге задержали мужчину из Таджикистана, который числился в международном розыске.

В отношении задержанного в 2023 году возбудили уголовное дело о распространении наркотиков. Однако он скрылся от правоохранительных органов, за что был объявлен в розыск, пишет Ура.ру.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему придется сначала понести ответственность за незаконное пребывание в России, а затем его депортируют в Таджикистан, где он ответит за вышеуказанное преступление.

Напомним, 19 ноября 2024 года в Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который был в розыске за хранение наркотиков.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Розыск#Мужчина#Наркотики#Преступление#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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