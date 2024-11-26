В Екатеринбурге задержан гражданин Таджикистана, который был в международном розыске

Posted 26 ноября, 08:18
Published 26 ноября, 08:18
Modified 26 ноября, 08:20
Updated 26 ноября, 08:20
В отношении задержанного в 2023 году возбудили уголовное дело о распространении наркотиков. Однако он скрылся от правоохранительных органов, за что был объявлен в розыск, пишет Ура.ру.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему придется сначала понести ответственность за незаконное пребывание в России, а затем его депортируют в Таджикистан, где он ответит за вышеуказанное преступление.
Напомним, 19 ноября 2024 года в Екатеринбурге полицейские поймали мужчину, который был в розыске за хранение наркотиков.