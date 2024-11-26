В ФОМС сообщили о внедрении искусственного интеллекта для диагностики заболеваний

С увеличением числа приобретаемых российскими регионами медицинских изделий с технологией ИИ, зарегистрированных согласно установленному порядку, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, помогающих врачам принимать решения. Важно отметить, что искусственный интеллект не замещает специалиста. Именно врач остается главным партнером пациента в борьбе за его здоровье. Технологии же помогут уменьшить риск ошибок до уровня статистической погрешности.