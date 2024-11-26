В ФОМС сообщили о внедрении искусственного интеллекта для диагностики заболеваний

Posted 26 ноября, 10:36
Published 26 ноября, 10:36
Modified 26 ноября, 10:36
Updated 26 ноября, 10:36
Использование ИИ позволяет более точно проводить анализ маммографических изображений, диагностировать заболевания на ранней стадии и прогнозировать их развитие.
В течение первых девяти месяцев текущего года с применением ИИ было выполнено более 753 тысяч маммографических исследований.
В 2025 году планируется использование искусственного интеллекта в системах поддержки принятия врачебных решений при проведении маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, передают vedomosti.ru.
Внедрение ИИ в медицину обеспечивает такие преимущества, как сокращение времени ожидания медицинской помощи и уменьшение вероятности ошибок, допускаемых специалистами. Достижение таких результатов обусловлено автоматизацией процессов, связанных с обработкой данных и подготовкой медицинских заключений. Этот подход помогает уменьшить роль человеческого фактора. Применение искусственного интеллекта также позволяет делать предиктивный анализ медицинских данных и сокращать расходы на лечение благодаря раннему выявлению заболеваний.
На данный момент в Росздравнадзоре зарегистрированы тридцать семь медицинских изделий с использованием ИИ, что свидетельствует о готовности системы к широкому внедрению. Фонд ОМС и Министерство здравоохранения РФ рассматривают возможность расширенного применения таких технологий в сфере медицины.
В 2025 году на проведение профилактических исследований и диспансеризации выделено 359,8 миллиарда рублей. В этот бюджет заложены расходы на использование технологий искусственного интеллекта, что позволит эффективнее распоряжаться ресурсами и повысить качество медицинских услуг.
С увеличением числа приобретаемых российскими регионами медицинских изделий с технологией ИИ, зарегистрированных согласно установленному порядку, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, помогающих врачам принимать решения. Важно отметить, что искусственный интеллект не замещает специалиста. Именно врач остается главным партнером пациента в борьбе за его здоровье. Технологии же помогут уменьшить риск ошибок до уровня статистической погрешности.