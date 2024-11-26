В Кузбассе вышли на новый уровень в лечении варикоза

Posted 26 ноября, 09:00
Published 26 ноября, 09:00
Modified 29 ноября, 12:49
Updated 29 ноября, 12:49
По словам министра, такой метод лечения является максимально эффективным. C помощью малоинвазивной операции врачи могут удалить варикозную болезнь, стабилизировать и восстановить нормальный отток венозной крови. Лечение проводят под местной анестезией и постоянным УЗИ-контролем, пишет sibdepo.ru.
«При таком способе лечения отсутствует необходимость длительной реабилитации, а риск осложнений у пациента минимален. Желаю и дальнейшего профессионального роста, коллеги!», — добавил Дмитрий Беглов.