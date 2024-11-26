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Posted 26 ноября, 09:00

Published 26 ноября, 09:00

Modified 29 ноября, 12:49

Updated 29 ноября, 12:49

В Кузбассе вышли на новый уровень в лечении варикоза

26 ноября 2024, 09:00
В Кузбассе врачи освоили новый метод лечения варикозных заболеваний. Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал, как в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров им. Св. Великомученицы Варвары внедряют эндовазальную лазерную облитерацию подкожных вен ног.

По словам министра, такой метод лечения является максимально эффективным. C помощью малоинвазивной операции врачи могут удалить варикозную болезнь, стабилизировать и восстановить нормальный отток венозной крови. Лечение проводят под местной анестезией и постоянным УЗИ-контролем, пишет sibdepo.ru.

«При таком способе лечения отсутствует необходимость длительной реабилитации, а риск осложнений у пациента минимален. Желаю и дальнейшего профессионального роста, коллеги!», — добавил Дмитрий Беглов.


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