В Кузбассе вышли на новый уровень в лечении варикоза

В Кузбассе врачи освоили новый метод лечения варикозных заболеваний. Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов рассказал, как в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров им. Св. Великомученицы Варвары внедряют эндовазальную лазерную облитерацию подкожных вен ног.

По словам министра, такой метод лечения является максимально эффективным. C помощью малоинвазивной операции врачи могут удалить варикозную болезнь, стабилизировать и восстановить нормальный отток венозной крови. Лечение проводят под местной анестезией и постоянным УЗИ-контролем, пишет sibdepo.ru. «При таком способе лечения отсутствует необходимость длительной реабилитации, а риск осложнений у пациента минимален. Желаю и дальнейшего профессионального роста, коллеги!», — добавил Дмитрий Беглов.





