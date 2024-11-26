tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:53

Published 26 ноября, 10:53

Modified 26 ноября, 11:03

Updated 26 ноября, 11:03

В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий

В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий

26 ноября 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 января 2025 года в Нижнем Тагиле директора МУП будут получать больше.

Повышение будет производиться на основании инфляции. Также учитывается и прогноз экономического развития на последующие три года.

Директора МУП станут получать на 7,3% больше, чем в 2024 году. Постановление было подписано Владиславом Пинаевым, главой города, 22 ноября. Как выяснила редакция TagilCity.ru, суммы окладов будут округляться до рубля в большую сторону. Все изменения в трудовые договоры внесут до наступления нового года.

Напомним, чиновники заявили о том, что в Екатеринбурге зафиксирована средняя заработная плата в размере 96 тысяч рублей. В текущем году она стала больше на 11,5%. А в дальнейшем заработок жителей столицы Урала может достигнуть 130 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле планируют поднять зарплаты водителям муниципального транспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
В мэрии Екатеринбурга раскрыли зарплаты сотрудников «Гортранса»В Екатеринбурге к 2027 году средняя зарплата вырастет до 130 тысяч рублей в месяцВ зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки
#Евгения Сафина#Общество#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Зарплата#Муниципалитет#Повышение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика