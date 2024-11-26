В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий

Напомним, чиновники заявили о том, что в Екатеринбурге зафиксирована средняя заработная плата в размере 96 тысяч рублей. В текущем году она стала больше на 11,5%. А в дальнейшем заработок жителей столицы Урала может достигнуть 130 тысяч рублей.