В Нижнем Тагиле поднимут зарплату директорам муниципальных предприятий

Posted 26 ноября, 10:53
Published 26 ноября, 10:53
Modified 26 ноября, 11:03
Updated 26 ноября, 11:03
Повышение будет производиться на основании инфляции. Также учитывается и прогноз экономического развития на последующие три года.
Директора МУП станут получать на 7,3% больше, чем в 2024 году. Постановление было подписано Владиславом Пинаевым, главой города, 22 ноября. Как выяснила редакция TagilCity.ru, суммы окладов будут округляться до рубля в большую сторону. Все изменения в трудовые договоры внесут до наступления нового года.
Напомним, чиновники заявили о том, что в Екатеринбурге зафиксирована средняя заработная плата в размере 96 тысяч рублей. В текущем году она стала больше на 11,5%. А в дальнейшем заработок жителей столицы Урала может достигнуть 130 тысяч рублей.