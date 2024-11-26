В Нижнем Тагиле провели первую операцию по установке дефибриллятора под кожу

Операция малоинвазивна, а потому позволяет пациенту быстрее восстановиться после вмешательства. Стандартная установка дефибриллятора может приводить к травмам сосудов и к осложнениям. Кроме того, современные кардиовертеры-дефибрилляторы позволяют сохранить качество жизни со спортивными нагрузками и активным образом жизни, говорит заведующий кардиохирургическим отделением 4-й больницы Владимир Родионов.