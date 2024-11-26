В Нижнем Тагиле провели первую операцию по установке дефибриллятора под кожу

Posted 26 ноября, 12:50
Published 26 ноября, 12:50
Modified 26 ноября, 12:52
Updated 26 ноября, 12:52
В Нижнем Тагиле впервые в регионе врачи провели операцию по вживлению в человеческий организм подкожных дефибрилляторов.
Такие устройства устанавливаются пациентам с болезнями сердца — имплант снижает риски остановки органа и, следовательно, риск внезапной смерти человека.
Оперативное вмешательство провели кардиохирурги Городской больницы №4, им помогали специалист НМИЦ кардиологии им. Чазова.
Кардиовертеры-дефибрилляторы получили два человека с нарушениями сердечного ритма, сообщает информационный портал Свердловской области.
Операция малоинвазивна, а потому позволяет пациенту быстрее восстановиться после вмешательства. Стандартная установка дефибриллятора может приводить к травмам сосудов и к осложнениям. Кроме того, современные кардиовертеры-дефибрилляторы позволяют сохранить качество жизни со спортивными нагрузками и активным образом жизни, говорит заведующий кардиохирургическим отделением 4-й больницы Владимир Родионов.
«Первопроходцы» с Урала уже выписаны домой. Операции выполняются бесплатно в рамках ОМС, хотя стоимость вмешательства оценивается в 2,5 миллиона рублей.
Ранее в ФОМС заявили о внедрении ИИ для диагностики болезней.