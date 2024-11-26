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Posted 26 ноября, 03:31

Published 26 ноября, 03:31

Modified 26 ноября, 03:33

Updated 26 ноября, 03:33

В Нижнем Тагиле скончался подполковник МВД

В Нижнем Тагиле скончался подполковник МВД

26 ноября 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле умер 74-летний подполковник МВД Андрей Барон. Его не стало 24 ноября 2024 года.

С 1980 года до середины 90-х годов Барон работал в правоохранительных органах. После ухода из МВД он вел историю и обществознание в школьном учреждении, а также был сотрудником юридического управления мэрии города. Мужчина работал и после того, как вышел на пенсию, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

В период служебной деятельности Андрея Барона много раз награждали благодарственными письмами и грамотами. По словам его близких, он был дружелюбным, отзывчивым и талантливым человеком.

Прощание с тагильчанином пройдет 26 ноября 2024 года в похоронном доме «Реквием».

Напомним, 23 ноября 2024 года в Невьянске прошли похороны врача-невролога, который скончался после болезни.

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