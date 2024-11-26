В Нижнем Тагиле скончался подполковник МВД

Posted 26 ноября, 03:31
Published 26 ноября, 03:31
Modified 26 ноября, 03:33
Updated 26 ноября, 03:33
С 1980 года до середины 90-х годов Барон работал в правоохранительных органах. После ухода из МВД он вел историю и обществознание в школьном учреждении, а также был сотрудником юридического управления мэрии города. Мужчина работал и после того, как вышел на пенсию, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».
В период служебной деятельности Андрея Барона много раз награждали благодарственными письмами и грамотами. По словам его близких, он был дружелюбным, отзывчивым и талантливым человеком.
Прощание с тагильчанином пройдет 26 ноября 2024 года в похоронном доме «Реквием».
Напомним, 23 ноября 2024 года в Невьянске прошли похороны врача-невролога, который скончался после болезни.