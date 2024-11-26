В Нижнем Тагиле скончался подполковник МВД

С 1980 года до середины 90-х годов Барон работал в правоохранительных органах. После ухода из МВД он вел историю и обществознание в школьном учреждении, а также был сотрудником юридического управления мэрии города. Мужчина работал и после того, как вышел на пенсию, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».