В Нижний Тагил инвестируют более 1 млрд на развитие индустриального парка «Восточный»

Posted 26 ноября, 15:17
Published 26 ноября, 15:17
Modified 26 ноября, 15:19
Updated 26 ноября, 15:19
Индустриальный парк «Восточный» — результат работы властей Нижнего Тагила. Началась разработка еще 8 лет назад, однако к стройке перешли только в этом году, благодаря выделенным средствам. Местом выбрали Новую Кушву, площадь — 40 гектаров, пишет ИА «Все Новости».
Выделяется 6 площадок, которые должны обеспечить жителям тагильчанам 260 рабочих мест. Об этом докладывает Алексей Бурдилов — вице-мэр по финансово-экономической политике.
Первоначально планировалось занять территорию 60 га, однако планы изменились. Сейчас уже занимаются строительством водопровода, системы канализации и временных дорог.
Ранее стало известно, что строительство парка уже началось.