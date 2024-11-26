В Нижний Тагил инвестируют более 1 млрд на развитие индустриального парка «Восточный»

Индустриальный парк «Восточный» — результат работы властей Нижнего Тагила. Началась разработка еще 8 лет назад, однако к стройке перешли только в этом году, благодаря выделенным средствам. Местом выбрали Новую Кушву, площадь — 40 гектаров, пишет ИА «Все Новости».