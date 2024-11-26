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Posted 26 ноября, 15:17

Published 26 ноября, 15:17

Modified 26 ноября, 15:19

Updated 26 ноября, 15:19

В Нижний Тагил инвестируют более 1 млрд на развитие индустриального парка «Восточный»

В Нижний Тагил инвестируют более 1 млрд на развитие индустриального парка «Восточный»

26 ноября 2024, 15:17
Фото: 1MI.
В Нижний Тагил планируют привлечь более 1 млрд рублей инвестиций благодаря новому индустриальному парку «Восточный». На площади 40 га создадут шесть производств, которые обеспечат около 260 рабочих мест.

Индустриальный парк «Восточный» — результат работы властей Нижнего Тагила. Началась разработка еще 8 лет назад, однако к стройке перешли только в этом году, благодаря выделенным средствам. Местом выбрали Новую Кушву, площадь — 40 гектаров, пишет ИА «Все Новости».

Выделяется 6 площадок, которые должны обеспечить жителям тагильчанам 260 рабочих мест. Об этом докладывает Алексей Бурдилов — вице-мэр по финансово-экономической политике.

Первоначально планировалось занять территорию 60 га, однако планы изменились. Сейчас уже занимаются строительством водопровода, системы канализации и временных дорог.

Ранее стало известно, что строительство парка уже началось.

#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Город#Строительство#Парк#Стройка#Екатеринбург
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