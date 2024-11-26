В Свердловской области молочные продукты и рыба подорожают к Новому году

Posted 26 ноября, 15:03
Published 26 ноября, 15:03
Modified 26 ноября, 15:05
Updated 26 ноября, 15:05
Эксперт прогнозирует резкий рост цен на продукты к Новому году. Экономист выделяет в этом ряду рыбу и молочную продукцию.
По мнению Ведуты, рост стоимости на красную икру в это время года происходит прогнозируемо, а вот молочка подорожает из-за резкого уменьшения поголовья скота.
Кроме того, ведущий эксперт рассказала о причинах подорожания рыбы. Дело в том, что на нее сильно вырос зарубежный спрос.
По прогнозам Елены Ведуты рост цен будет продолжаться.
Напомним, цены на бензин выросли в Свердловской области.