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Posted 26 ноября, 15:03

Published 26 ноября, 15:03

Modified 26 ноября, 15:05

Updated 26 ноября, 15:05

В Свердловской области молочные продукты и рыба подорожают к Новому году

В Свердловской области молочные продукты и рыба подорожают к Новому году

26 ноября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области молочные продукты и рыба подорожают к Новому году по мнению эксперта Елены Ведуты.

Эксперт прогнозирует резкий рост цен на продукты к Новому году. Экономист выделяет в этом ряду рыбу и молочную продукцию.

По мнению Ведуты, рост стоимости на красную икру в это время года происходит прогнозируемо, а вот молочка подорожает из-за резкого уменьшения поголовья скота.

Кроме того, ведущий эксперт рассказала о причинах подорожания рыбы. Дело в том, что на нее сильно вырос зарубежный спрос.

По прогнозам Елены Ведуты рост цен будет продолжаться.

Напомним, цены на бензин выросли в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Рост цен#Продукты питания#Екатеринбург#Увеличение цен
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