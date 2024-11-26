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Posted 26 ноября, 08:41

Published 26 ноября, 08:41

Modified 26 ноября, 08:43

Updated 26 ноября, 08:43

Власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья

Власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья

26 ноября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области будет увеличена единовременная выплата детям-сиротам на ремонт квартир. Законопроект был разработан по поручению главы региона Евгения Куйвашева.

По словам министра соцполитики Андрея Злоказова, решение о том, чтобы увеличить размер данной выплаты, было принято в связи с тем, что выросли цены на проведение ремонтных работ, а также на материалы, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Согласно проекту, в 2025 году размер выплаты увеличится со 100 тысяч рублей до 170 тысяч. На реализацию потребуется более 32 миллионов рублей.

Напомним, в сельской местности в Свердловской области молодым врачам увеличили подъемные выплаты.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Свердловская область#Дети-сироты#Законопроект#Ремонтные работы#Выплаты#Материалы#Екатеринбург
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