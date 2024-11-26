Власти Свердловской области увеличат выплату сиротам на ремонт жилья

Posted 26 ноября, 08:41
Published 26 ноября, 08:41
Modified 26 ноября, 08:43
Updated 26 ноября, 08:43
По словам министра соцполитики Андрея Злоказова, решение о том, чтобы увеличить размер данной выплаты, было принято в связи с тем, что выросли цены на проведение ремонтных работ, а также на материалы, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Согласно проекту, в 2025 году размер выплаты увеличится со 100 тысяч рублей до 170 тысяч. На реализацию потребуется более 32 миллионов рублей.
Напомним, в сельской местности в Свердловской области молодым врачам увеличили подъемные выплаты.