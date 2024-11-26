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Posted 26 ноября, 14:26

Published 26 ноября, 14:26

Modified 26 ноября, 14:28

Updated 26 ноября, 14:28

Водитель грузовика застрял под Екатеринбургом на несколько дней вместе с машиной

Водитель фуры прожил в машине под Екатеринбургом несколько дней, застряв на дороге

26 ноября 2024, 14:26
Фото: 1MI.

Водитель грузовика застрял под Екатеринбургом на несколько дней вместе с машиной

Транспорт увяз колесами в канаве на ЕКАД, дальнобойщик ждал, когда его вытянут.

Водитель фуры вынужден был несколько дней жить в машине под Екатеринбургом из-за того, что транспорт застрял на дороге.

Дальнобойщик вез из Ижевска в Новокузнецк полный грузовик с древесным углем. Чтобы сократить путь, он решил поехать по ЕКАД через местные СНТ. Но все пошло не по плану.

В садах фура не смогла въехать на крутой подъем, дорога обледенела, а при попытке вырулить транспорт скатился и увяз колесами в канаве. Спасти водителя и его транспортное средство удалось не с первой попытки и лишь спустя три дня, пишет портал E1. Все это время водитель жил в кабине большегруза и ждал помощи.

Этот путь часто используется водителями грузовиков для объезда, однако и застревают там машины регулярно. Тяжелый транспорт не может ехать в горку по узкой и извилистой дорожной полосе.

Ранее стало известно, что жительница Богдановича отсудила у мэрии крупную сумму за то, что повредила свое авто в дорожной яме.

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#Александра Никитская#Происшествия#Фура#Водитель#Дальнобойщики#ЕКАД#Екатеринбург
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