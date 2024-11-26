Водитель фуры прожил в машине под Екатеринбургом несколько дней, застряв на дороге

Posted 26 ноября, 14:26
Published 26 ноября, 14:26
Modified 26 ноября, 14:28
Updated 26 ноября, 14:28
Водитель фуры вынужден был несколько дней жить в машине под Екатеринбургом из-за того, что транспорт застрял на дороге.
Дальнобойщик вез из Ижевска в Новокузнецк полный грузовик с древесным углем. Чтобы сократить путь, он решил поехать по ЕКАД через местные СНТ. Но все пошло не по плану.
В садах фура не смогла въехать на крутой подъем, дорога обледенела, а при попытке вырулить транспорт скатился и увяз колесами в канаве. Спасти водителя и его транспортное средство удалось не с первой попытки и лишь спустя три дня, пишет портал E1. Все это время водитель жил в кабине большегруза и ждал помощи.
Этот путь часто используется водителями грузовиков для объезда, однако и застревают там машины регулярно. Тяжелый транспорт не может ехать в горку по узкой и извилистой дорожной полосе.
Ранее стало известно, что жительница Богдановича отсудила у мэрии крупную сумму за то, что повредила свое авто в дорожной яме.