Водитель фуры прожил в машине под Екатеринбургом несколько дней, застряв на дороге

В садах фура не смогла въехать на крутой подъем, дорога обледенела, а при попытке вырулить транспорт скатился и увяз колесами в канаве. Спасти водителя и его транспортное средство удалось не с первой попытки и лишь спустя три дня, пишет портал E1. Все это время водитель жил в кабине большегруза и ждал помощи.