«Водоканал» Нижнего Тагила не признает вину в загрязнении рек

В организации сообщили, что стоки производят промышленные предприятия, а не «Водоканал», и именно заводы и производства отправляют в водопровод вредные вещества. У «Водоканала-НТ» нет мощностей для очищения всех примесей, и компания работает на пределе возможностей, сообщили представители общества с ограниченной ответственностью.