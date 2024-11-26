«Водоканал» Нижнего Тагила не признает вину в загрязнении рек

Posted 26 ноября, 11:53
Published 26 ноября, 11:53
Modified 26 ноября, 11:55
Updated 26 ноября, 11:55
Компания ООО «Водоканал-НТ», отвечающая за очищения стоков в реки Нижнего Тагила, не признает вину в ухудшении экологической обстановки.
В организации сообщили, что стоки производят промышленные предприятия, а не «Водоканал», и именно заводы и производства отправляют в водопровод вредные вещества. У «Водоканала-НТ» нет мощностей для очищения всех примесей, и компания работает на пределе возможностей, сообщили представители общества с ограниченной ответственностью.
При этом «Водоканал» отмечает, что промышленники не предупреждают их о сбросах, а о превышениях экологических нормативов ресурсоснабжающая компания узнает по факту после проверок надзорных органов, пишет издание «Все новости», цитируя представителя ООО.
После этого «Водоканал-НТ» требует с промышленных предприятий дополнительную плату, которая идет на погашение штрафов и ремонт очистных сооружений.
Напомним, ранее суд признал «Водоканал» виновным в загрязнении рек Исток и Тагил.