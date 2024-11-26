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Posted 26 ноября, 11:53

Published 26 ноября, 11:53

Modified 26 ноября, 11:55

Updated 26 ноября, 11:55

«Водоканал» из Нижнего Тагила назвал виновных в загрязнении рек

«Водоканал» Нижнего Тагила не признает вину в загрязнении рек

26 ноября 2024, 11:53
Фото: 1MI.

«Водоканал» из Нижнего Тагила назвал виновных в загрязнении рек

Ранее суд обязал организацию заплатить компенсацию за экологическое загрязнение, но компания указывает на вину промышленных предприятий.

Компания ООО «Водоканал-НТ», отвечающая за очищения стоков в реки Нижнего Тагила, не признает вину в ухудшении экологической обстановки.

В организации сообщили, что стоки производят промышленные предприятия, а не «Водоканал», и именно заводы и производства отправляют в водопровод вредные вещества. У «Водоканала-НТ» нет мощностей для очищения всех примесей, и компания работает на пределе возможностей, сообщили представители общества с ограниченной ответственностью.

При этом «Водоканал» отмечает, что промышленники не предупреждают их о сбросах, а о превышениях экологических нормативов ресурсоснабжающая компания узнает по факту после проверок надзорных органов, пишет издание «Все новости», цитируя представителя ООО.

После этого «Водоканал-НТ» требует с промышленных предприятий дополнительную плату, которая идет на погашение штрафов и ремонт очистных сооружений.

Напомним, ранее суд признал «Водоканал» виновным в загрязнении рек Исток и Тагил.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#Экология#Водоснабжение#Река#Отходы#ООО "Водоканал-НТ"#Екатеринбург#Стоки
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