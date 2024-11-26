Взрослый екатеринбуржец ушел из дома из-за развода родителей

Posted 26 ноября, 09:07
Published 26 ноября, 09:07
Modified 26 ноября, 09:09
Updated 26 ноября, 09:09
В Екатеринбурге взрослый мужчина покинул отчий дом после известия о разводе пожилых матери и отца.
По данным портала URA.RU, история стала известна после того, как в полицейский участок пришла 75-летняя пенсионерка, которая и рассказала правоохранителям о непростой ситуации. Попытки дозвониться до сына ни к чему не привели — мобильный мужчина выключил.
Куда направился расстроенный гражданин, никому неизвестно. Пенсионерка написала в полицию заявление об исчезновении человека. Известно, что пропавший был одет в верхнюю одежду темного цвета, черные брюки, туфли. На голове — серая шапка. Особые приметы — серо-зеленые глаза и черные волосы, рост — 160 сантиметров.
Ранее сообщалось об исчезновении в Алапаевске 18-летней девушки.