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Posted 26 ноября, 09:07

Published 26 ноября, 09:07

Modified 26 ноября, 09:09

Updated 26 ноября, 09:09

48-летний мужчина из Екатеринбурга пропал после известия о разводе родителей

Взрослый екатеринбуржец ушел из дома из-за развода родителей

26 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI.

48-летний мужчина из Екатеринбурга пропал после известия о разводе родителей

Житель Екатеринбурга ушел из дома из-за развода родителей. Они написали заявление в правоохранительные органы.

В Екатеринбурге взрослый мужчина покинул отчий дом после известия о разводе пожилых матери и отца.

По данным портала URA.RU, история стала известна после того, как в полицейский участок пришла 75-летняя пенсионерка, которая и рассказала правоохранителям о непростой ситуации. Попытки дозвониться до сына ни к чему не привели — мобильный мужчина выключил.

Куда направился расстроенный гражданин, никому неизвестно. Пенсионерка написала в полицию заявление об исчезновении человека. Известно, что пропавший был одет в верхнюю одежду темного цвета, черные брюки, туфли. На голове — серая шапка. Особые приметы — серо-зеленые глаза и черные волосы, рост — 160 сантиметров.

Ранее сообщалось об исчезновении в Алапаевске 18-летней девушки.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Полиция#Екатеринбург#Поиск человека
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