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Posted 26 ноября, 12:56

Published 26 ноября, 12:56

Modified 26 ноября, 12:58

Updated 26 ноября, 12:58

В Березовском простятся с бойцом СВО

«Я должен помогать пацанам»: в Свердловской области простятся с бойцом СВО

26 ноября 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney.

В Березовском простятся с бойцом СВО

В Березовском простятся с участником СВО Андреем Балясовым.

29 октября при выполнении важной боевой задачи был смертельно ранен Андрей Балясов. Мужчине было 34 года.

Березовчанин ушел на СВО в начале спецоперации со словами «Я должен помогать пацанам». Там он был ранен, проходил реабилитацию, а затем снова вернулся к боевым товарищам. При жизни был награжден медалью за храбрость.

Второе ранение стало для него смертельным.

Родные и близкие отзываются о погибшем как об очень хорошем семьянине. Он даже находясь на СВО проявлял заботу о соей жене и детях, присылал им подарки.

Проститься в бойцом все желающие смогут 27 ноября в 10 часов утра на траурном митинге на Мемориале, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Напомним, свердловский повар погиб на СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#Боец#Боец СВО
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