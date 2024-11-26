«Я должен помогать пацанам»: в Свердловской области простятся с бойцом СВО

Posted 26 ноября, 12:56
Published 26 ноября, 12:56
Modified 26 ноября, 12:58
Updated 26 ноября, 12:58
29 октября при выполнении важной боевой задачи был смертельно ранен Андрей Балясов. Мужчине было 34 года.
Березовчанин ушел на СВО в начале спецоперации со словами «Я должен помогать пацанам». Там он был ранен, проходил реабилитацию, а затем снова вернулся к боевым товарищам. При жизни был награжден медалью за храбрость.
Второе ранение стало для него смертельным.
Родные и близкие отзываются о погибшем как об очень хорошем семьянине. Он даже находясь на СВО проявлял заботу о соей жене и детях, присылал им подарки.
Проститься в бойцом все желающие смогут 27 ноября в 10 часов утра на траурном митинге на Мемориале, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Напомним, свердловский повар погиб на СВО.