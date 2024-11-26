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Posted 26 ноября, 10:20

Published 26 ноября, 10:20

Modified 26 ноября, 10:22

Updated 26 ноября, 10:22

Юношу из банды в Екатеринбурге отправили в колонию за ограбление магазина

Юношу из банды в Екатеринбурге отправили в колонию за ограбление магазина

26 ноября 2024, 10:20
Фото: 1MI.
17-летнего молодого человека из Екатеринбурга, который состоял в банде подростков, отправили в воспитательную колонию за ограбление магазина на Билимбаевской улице. Происшествие случилось в октябре 2024 года.

Юноша украл в магазине две плитки шоколада. Его действия заметила одна из посетительниц и сделала подростку замечание. В ответ тот ее обругал и толкнул, в результате чего женщина упала и ударилась головой о холодильник, пишет Ура.ру.

В отношении подростка возбудили уголовное дело. Известно, что он состоял в банде, которая совершает грабежи, кражи и избивает людей. До этого он уже имел судимость за кражу. На время следствия его определили в воспитательную колонию в Кировграде.

Напомним, молодого человека в Екатеринбурге задержали по подозрению в нескольких кражах в ТЦ на улице Академика Сахарова.

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