Юношу из банды в Екатеринбурге отправили в колонию за ограбление магазина

Posted 26 ноября, 10:20
Published 26 ноября, 10:20
Modified 26 ноября, 10:22
Updated 26 ноября, 10:22
Юноша украл в магазине две плитки шоколада. Его действия заметила одна из посетительниц и сделала подростку замечание. В ответ тот ее обругал и толкнул, в результате чего женщина упала и ударилась головой о холодильник, пишет Ура.ру.
В отношении подростка возбудили уголовное дело. Известно, что он состоял в банде, которая совершает грабежи, кражи и избивает людей. До этого он уже имел судимость за кражу. На время следствия его определили в воспитательную колонию в Кировграде.
Напомним, молодого человека в Екатеринбурге задержали по подозрению в нескольких кражах в ТЦ на улице Академика Сахарова.