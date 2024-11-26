Зарплата жителей Екатеринбурга выросла на 11,5%

Posted 26 ноября, 09:08
Published 26 ноября, 09:08
Modified 26 ноября, 09:10
Updated 26 ноября, 09:10
В 2024 году уровень дохода в уральской столице стал больше 96 тысяч рублей. Такой рост стал рекордным за последние несколько лет, отметил глава Департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.
Чиновник также рассказал, что реальный заработок горожан будет продолжать расти и вскоре может преодолеть уровень 130 тысяч рублей.
Напомним, водители «Гортранса» в Екатеринбурге получают до 113 тысяч рублей. На это влияют количество отработанных часов, категория шофера и отсутствие нарушений ПДД.