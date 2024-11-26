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Posted 26 ноября, 09:08

Published 26 ноября, 09:08

Modified 26 ноября, 09:10

Updated 26 ноября, 09:10

Зарплата жителей Екатеринбурга выросла на 11,5%

Зарплата жителей Екатеринбурга выросла на 11,5%

26 ноября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге замечен рекордный рост зарплаты сотрудников крупных и средних предприятий. В 2024 году она увеличилась более, чем на 11 процентов.

В 2024 году уровень дохода в уральской столице стал больше 96 тысяч рублей. Такой рост стал рекордным за последние несколько лет, отметил глава Департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

Чиновник также рассказал, что реальный заработок горожан будет продолжать расти и вскоре может преодолеть уровень 130 тысяч рублей.

Напомним, водители «Гортранса» в Екатеринбурге получают до 113 тысяч рублей. На это влияют количество отработанных часов, категория шофера и отсутствие нарушений ПДД.

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