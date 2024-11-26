Женщина за рулем автобуса: за и против трудоустройства в Нижнем Тагиле

Posted 26 ноября, 06:26
Published 26 ноября, 06:26
Modified 26 ноября, 06:35
Updated 26 ноября, 06:35
TagilCity.ru пообщался с перевозчиками Нижнего Тагила. Прежде чем перейти непосредственно к теме, стоит упомянуть, что проблема с перевозками в нашем городе стоит остро. Так, на недавней встрече с представителями администрации перевозчики прямо заявили, что водителей нет, а это стало причиной того, что многие социальные маршруты, невыгодные для частников, оказались без транспорта.
В МУП «Тагильский трамвай», который также теперь заведует автобусным парком города, сообщили, что пока тагильчанки не изъявляли желание управлять автобусами. Однако препятствий к тому, чтобы принять женщин на эту работу — нет.
Пока такого не было. Если будут — рассмотрим. В Екатеринбурге работают женщины и на конкурсах занимают призовые места. Так что, почему бы и нет, — отметил в беседе с TagilCity.ru Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай».
Представитель частной фирмы-перевозчика ООО «Техноком» Данил Сащенко также сообщил редакции, что женщины устраиваться на работу не приходили, но, если таковые будут, их там ждут.
Конечно, примем! Почему нет?! Если соответствует критериям (стаж, безаварийность и т. д.), то мы с большой радостью примем, — отметил Данил Сащенко.
Все водители, прежде чем приступить к работе на маршруте, проходят обучение на категорию D, оно длится около 4 месяцев. Эта категория дает право управлять автобусами и микроавтобусами: от маршрутных такси до туристических.
Бывает, что на предприятиях открывают свои школы, однако в Нижнем Тагиле, как мы понимаем, такой роскоши нет, поэтому придется обучаться своими силами.
Ранее мы рассказывали, что существуют отдельные требования для водителей школьных автобусов.
С возможностями трудоустройства разобрались. Но как воспримут это нововведение при его реализации в Нижнем Тагиле? Женщина, управляющая автомобилем, уже давно не удивляет никого на дорогах. Негласно считается, что они даже аккуратнее водят. Трамваями в Нижнем Тагиле управляют в большинстве своем представительницы прекрасного пола.
Женщины могут работать везде, сейчас уже неактуально говорить о чисто мужских профессиях. Водителями трамваев и троллейбусов женщины управляют уже давно. Видимо, настала очередь и у автобусов, — отметила в беседе с TagilCity.ru депутат гордумы Нижнего Тагила Галина Масликова.
Мониторинг ситуации с трудоустройством женщин в автобусные парки в регионах показал, что такое явление имеет место. Да и в целом тенденция «обмениваться» профессиями у мужчин и женщин набирает обороты. Например, многим поначалу непривычно было видеть мужчин на прилавках супермаркетов или даже в салонах красоты. Тем не менее, есть более показательный исторический опыт, когда женщины успешно справлялись с «мужскими задачами».
Устроиться, наверное, можно хоть куда — была у нас и женщина Фаина Шарунова, которая работала старшей горновой на НТМК. Женщине все подвластно! Но это было когда — в социалистические времена. Научить работе водителя автобуса можно, но работа требует спокойствия, ответственности за пассажиров и раннего подъема на работу. Водителей женщин таксистов мы с вами уже видели, — поделились своим мнением с редакцией TagilCity.ru депутат гордумы Римма Ильина.
Другой вопрос — зачем женщине идти на работу, которая может быть такой трудной. Должны ли женщины восполнять дефицит в пору, когда мужчины уходят на СВО и по городу открыты вакансии водителей? Нет сомнений, что быть водителем — изначально нервное занятие. Особенно сейчас, когда потребители стали все более требовательными и скандальными.
Я не большой профессионал в этом вопросе. Но мое мнение — труд водителя очень тяжелый. Что для женщины может быть привлекательным в этой профессии? — уверена депутат гордумы Нижнего Тагила Елена Городилова.
Женщина за рулем автобуса вызовет не только изумление, но и некоторую долю скептицизма.
Мне бы было спокойнее ездить, когда за рулем автобуса мужчина. Не хочу быть сексисткой, но это профессия, требующая сильных мужских рук, ведь, мне, как пассажиру, кажется, что автобус — большой и неповоротливый. А еще — вдруг пассажиры буйные попадутся? Вряд ли захотят с мужчиной-водителем связываться, а вот с женщиной можно и «пободаться», — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Евгения.
Однако с этим мнением соглашаются не все. Другие считают, что были бы рады увидеть женщину за рулем автобуса, тогда, возможно, хамства, нарушений ПДД поубавится. Главное, чтобы самой женщине было комфортно.
Было бы здорово, если бы в Нижнем Тагиле появились женщины-водители автобусов. Я однажды ехала на пассажирской Газели, которой управляла именно женщина. Все прошло хорошо, вела она аккуратно и с пассажирами была очень дружелюбна. Если сама женщина этого хочет — почему бы и нет? — рассказала тагильчанка Ирина.
В Екатеринбурге эксперимент по найму женщин в автопарк стартовал еще в 2015 году, о чем в своем материале рассказывал е1. Возник кадровый дефицит: молодежь не шла, а опытные водители уже были при работе.
До этого в столице Урала более 40 лет на одном из рейсов трудилась только одна женщина — Людмила Яковлева: разрешение на эту работу она выбивала еще через Минтранс СССР.
Эксперты признали эксперимент удачным. Его участницы рассказывали журналистам, что коллеги мужчины встретили их радушно, несмотря на изначальный скептицизм. Нередко проезжающие мимо автомобилисты показывали «класс», а пассажиры отмечали, что транспорт под управлением женщины едет плавнее.
Единственное, к чему были вопросы, — что делать женщине, если произошла поломка во время поездки. В этом случае, уверены специалисты, нужно усилить обслуживание непосредственно перед выходом на маршрут, а также иметь возможность вызвать мастера автопарка, которых, кстати, тоже активно ищут перевозчики.
Причинами, по которым екатеринбурженки выбрали этот путь, — стабильность в работе, а также любовь к большому транспорту, привитая отцами, дедами и мужьями.