Женщина за рулем автобуса: за и против трудоустройства в Нижнем Тагиле

Мониторинг ситуации с трудоустройством женщин в автобусные парки в регионах показал, что такое явление имеет место. Да и в целом тенденция «обмениваться» профессиями у мужчин и женщин набирает обороты. Например, многим поначалу непривычно было видеть мужчин на прилавках супермаркетов или даже в салонах красоты. Тем не менее, есть более показательный исторический опыт, когда женщины успешно справлялись с «мужскими задачами».