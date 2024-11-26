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Posted 26 ноября, 09:50

Published 26 ноября, 09:50

Modified 26 ноября, 09:52

Updated 26 ноября, 09:52

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве девушки на Эльмаше

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве девушки на Эльмаше

26 ноября 2024, 09:50
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники СК предъявили мужчине обвинение в убийстве девушки в районе Эльмаша.

Обвиняемый признал вину в содеянном. 26 ноября 2024 года суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу, рассказал помощник главы регионального СК Александр Шульга.

Напомним, тело екатеринбурженки было найдено 23 ноября 2024 года. В убийстве обвиняется бывший муж сводной сестры погибшей. Известно, что девушка и обвиняемый друг друга недолюбливали.

В день ЧП они случайно встретились на улице Красных Командиров, между ними началась ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и перерезал ей горло.

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