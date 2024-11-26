Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве девушки на Эльмаше

Posted 26 ноября, 09:50
Published 26 ноября, 09:50
Modified 26 ноября, 09:52
Updated 26 ноября, 09:52
Обвиняемый признал вину в содеянном. 26 ноября 2024 года суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу, рассказал помощник главы регионального СК Александр Шульга.
Напомним, тело екатеринбурженки было найдено 23 ноября 2024 года. В убийстве обвиняется бывший муж сводной сестры погибшей. Известно, что девушка и обвиняемый друг друга недолюбливали.
В день ЧП они случайно встретились на улице Красных Командиров, между ними началась ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и перерезал ей горло.