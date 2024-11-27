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Posted 27 ноября, 11:55

Published 27 ноября, 11:55

Modified 27 ноября, 11:57

Updated 27 ноября, 11:57

6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд

6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд

27 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядную организацию, которая займется эксплуатационным содержанием локальных очистных сооружений на правом и левом берегах моста через Нижнетагильский пруд. Для этих целей выделено почти 6 миллионов рублей.

Согласно договору, подрядчик будет работать с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года. Победителя электронного аукциона после 9 декабря 2024 года выберет комиссия.

Сотрудники должны обеспечивать сооружения в технически исправном и работоспособном состоянии. Кроме того, в их обязанности входит и обеспечение необходимой эффективности очистки сточных вод до норм ПДК, который позволит осуществлять сброс очищенных вод в водные объекты.

Ежедневно будет проводиться визуальный контроль протока воды через люки смотровых колодцев, осмотр и проверка на предмет механических повреждений люков, емкостей, ограждений, подъездных путей, наружного освещения.

Один раз в месяц предусмотрена ревизия запорной арматуры и протяжка болтовых соединений трубопроводов. В зимнее время при необходимости работники будут очищать от снега проходы, дорожки и подходы к колодцам, в летнее — от травы и мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.

Раз в год, согласно контракту, подрядчику необходимо откачивать ассенизационной машиной осадок и нефтепродукты, промывать водосборные узлы, осматривать фильтры и утилизировать отходы.

Ранее стало известно, что по решению суда мэрия Нижней Туры и МУП должны отремонтировать очистные сооружения.

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