6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд

Один раз в месяц предусмотрена ревизия запорной арматуры и протяжка болтовых соединений трубопроводов. В зимнее время при необходимости работники будут очищать от снега проходы, дорожки и подходы к колодцам, в летнее — от травы и мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.