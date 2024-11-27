6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд

Posted 27 ноября, 11:55
Published 27 ноября, 11:55
Modified 27 ноября, 11:57
Updated 27 ноября, 11:57
Согласно договору, подрядчик будет работать с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года. Победителя электронного аукциона после 9 декабря 2024 года выберет комиссия.
Сотрудники должны обеспечивать сооружения в технически исправном и работоспособном состоянии. Кроме того, в их обязанности входит и обеспечение необходимой эффективности очистки сточных вод до норм ПДК, который позволит осуществлять сброс очищенных вод в водные объекты.
Ежедневно будет проводиться визуальный контроль протока воды через люки смотровых колодцев, осмотр и проверка на предмет механических повреждений люков, емкостей, ограждений, подъездных путей, наружного освещения.
Один раз в месяц предусмотрена ревизия запорной арматуры и протяжка болтовых соединений трубопроводов. В зимнее время при необходимости работники будут очищать от снега проходы, дорожки и подходы к колодцам, в летнее — от травы и мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.
Раз в год, согласно контракту, подрядчику необходимо откачивать ассенизационной машиной осадок и нефтепродукты, промывать водосборные узлы, осматривать фильтры и утилизировать отходы.
Ранее стало известно, что по решению суда мэрия Нижней Туры и МУП должны отремонтировать очистные сооружения.