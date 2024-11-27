Бюджет ФОМС обеспечит для 100 млн россиян возможность бесплатного обследования

Как рассказал Баланин, благодаря средствам ОМС у более чем ста миллионов граждан появится возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в будущем году, чтобы своевременно выявить заболевания. Для более 27 миллионов человек предоставят услуги стационара, в рамках бюджета также предполагается обеспечить нужное количество медицинских визитов в год, которое будет покрыто за счет средств ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями будут находиться под наблюдением врачей, подвел итог глава ФОМС.