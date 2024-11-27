Бюджет ФОМС обеспечит для 100 млн россиян возможность бесплатного обследования

Posted 27 ноября, 15:34
Published 27 ноября, 15:34
Modified 27 ноября, 15:34
Updated 27 ноября, 15:34
Как информирует пресс-служба Совета Федерации, сенаторы зафиксировали позитивную динамику и рост объема доходов бюджета фонда.
Спикерами на заседании стали председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова, председатель ФОМС Илья Баланин, зампред Счетной палаты РФ Галина Изотова. Об этом информирует «РИА Новости».
Как рассказал Баланин, благодаря средствам ОМС у более чем ста миллионов граждан появится возможность пройти диспансеризацию и профилактические осмотры в будущем году, чтобы своевременно выявить заболевания. Для более 27 миллионов человек предоставят услуги стационара, в рамках бюджета также предполагается обеспечить нужное количество медицинских визитов в год, которое будет покрыто за счет средств ОМС. Более 37 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями будут находиться под наблюдением врачей, подвел итог глава ФОМС.
Закон также вводит основные характеристики бюджета ФОМС на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
В соответствии с пояснением Совфеда ожидаемый совокупный объем доходов бюджета фонда на 2025 год составляет 4,33 триллиона рублей, что на 16,07% превышает показатели 2024 года. На 2026 год доходы фонда ожидаются в размере 4,77 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей. Доходы бюджета фонда формируют на базе страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.
Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 год ожидается в сумме 4,47 триллиона рублей, на 2026 год — 4,83 триллиона рублей, на 2027 год — 5,16 триллиона рублей.
Дефицит бюджета ФОМС в 2025 году составит 136,6 миллиарда рублей, в плановый период 2026 и 2027 годов — 55,4 миллиарда рублей и 0,8 миллиарда рублей соответственно. Его финансирование будет осуществляться за счет переходящих остатков денежных средств бюджета фонда, сказано в сообщении пресс-службы Совфеда.
Расходы бюджета ФОМС осуществляются в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».