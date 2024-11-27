Часть Тагилстроя осталась без воды и тепла в Нижнем Тагиле из-за аварии

Posted 27 ноября, 11:10
Published 27 ноября, 11:10
Modified 27 ноября, 11:12
Updated 27 ноября, 11:12
Теплотрассу закрыли из-за того, что проводятся реконструкционные работы. Тепло и воду отключили в 14:45, рассказали в организации «Тагилэнерго».
Подача воды и тепла возобновится в 17:00.
Напомним, 25 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле жители некоторых районов на протяжении нескольких часов не могли воспользоваться проточной водой, а также в домах временно пропало отопление. Это было связано с ремонтом трубопровода.