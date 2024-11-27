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Posted 27 ноября, 11:10

Published 27 ноября, 11:10

Modified 27 ноября, 11:12

Updated 27 ноября, 11:12

Часть Тагилстроя осталась без воды и тепла в Нижнем Тагиле из-за аварии

Часть Тагилстроя осталась без воды и тепла в Нижнем Тагиле из-за аварии

27 ноября 2024, 11:10
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле временно перекрыли горячую воду и теплоснабжение на улице Землячки 27 ноября 2024 года.

Теплотрассу закрыли из-за того, что проводятся реконструкционные работы. Тепло и воду отключили в 14:45, рассказали в организации «Тагилэнерго».

Подача воды и тепла возобновится в 17:00.

Напомним, 25 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле жители некоторых районов на протяжении нескольких часов не могли воспользоваться проточной водой, а также в домах временно пропало отопление. Это было связано с ремонтом трубопровода.

Жители центра Нижнего Тагила останутся без отопления и горячей воды из-за работ
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