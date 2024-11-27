tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 11:27

Published 27 ноября, 11:27

Modified 27 ноября, 11:31

Updated 27 ноября, 11:31

Четверть екатеринбуржцев становились жертвами телефонных мошенников

Четверть екатеринбуржцев становились жертвами телефонных мошенников

27 ноября 2024, 11:27
Фото: 1MI.
Свыше половины жителей Екатеринбурга сталкивались с телефонными мошенниками, а каждый четвертый в результате таких звонков лишился денег, выяснила Группа Ренессанс Страхование, опросив свыше полутора тысяч жителей крупных городов* возраста от 18 до 60 лет.

Наиболее уязвимы перед аферистами женщины и зуммеры. Боязнь обмана оказалась главной причиной, по которой большинство екатеринбуржцев предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Более половины респондентов (55%) сталкивались с телефонными мошенниками, причем зачастую неоднократно (20% — один раз, 24% — два раза и 11% — три раза). Почти каждый второй из них (49%) лишился денег в результате таких звонков; свыше четверти — как минимум дважды (22% — один раз, 14% — два раза и 13% — три раза).

Женщины становились жертвами мошенников заметно чаще мужчин (52% женщин против 37% мужчин). Кроме того, женщины куда чаще страдали от мошенников более одного раза (32% женщин против 12% мужчин).

Самой уязвимой возрастной группой среди жителей Екатеринбурга от 18 до 60 лет оказались респонденты в возрасте 24-35 лет: среди них от мошенников страдал каждый второй из числа тех, кто вступал в разговор с ними. Для сравнения, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет таковых 39%, среди респондентов от 45 до 54 лет — 31%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 60 лет — всего 28%.

«Предполагаем, что доля жертв мошенников среди возрастной аудитории 55-60 лет оказалась самой низкой во многом за счет того, что именно на них направлены различные кампании по информированию граждан о телефонном и интернет-мошенничестве, , а также именно у них минимальное количество смартфонов с онлайн-банкингом, что затрудняет моментальный перевод денег, — говорит Артем Искра, Управляющий директор Департамента массовых видов страхования компании „Ренессанс страхование“ — Кроме того, опрос показал, что люди систематически предупреждают близких о телефонных аферистах. Свыше трети опрошенных (34%) говорят с ними об этом чаще раза в месяц, 19% — раз в два-три месяца, еще 16% — каждый раз, когда узнают о новых случаях мошенничества из новостей, соцсетей или столкнувшись с ними лично. И лишь 25% никогда не поднимали эту тему в общении с близкими. Также востребованы такие меры защиты, как страхование банковских карт. Такое страхование защищает не только в случае социальной инженерии, но и при хищении средств иными методами мошенничества (например, фишинг, скимминг, потеря кредитной карты), грабежа клиента после снятия наличных в банкомате и так далее.».

В подавляющем большинстве случаев речь шла о потере нескольких десятков тысяч рублей, тогда как об утрате сумм, превышающих 100 тыс. руб., сообщили 19% опрошенных (в частности, четверть респондентов потеряли не более 10 тысяч рублей, 31% — 10-50 тыс. руб., 22% — 50-100 тыс. руб., 13% — 100-500 тыс. руб. и 6% — свыше 500 тыс. руб.).

Примечательно, что почти половина респондентов, пострадавших от мошенников (48%), до столкновения с ними считали себя способными вовремя распознать обман и противостоять ему.

Боязнь мошенников оказалась главной причиной, по которой более половины екатеринбуржцев (52%) предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров (в частности, 25% подходят к телефону редко, а 27% — никогда). Чуть меньше, но тоже достаточно сильно людей раздражают навязчивая реклама ненужных услуг и звонки с предложением кредитов. При этом мобильные сервисы, определяющие спам-звонки, большой популярностью не пользуются — их применяют меньше трети опрошенных (32%).

Методология

* Опрос проводился в середине ноября 2024 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных городах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика