Чиновник в Нижнем Тагиле назвал реальную стоимость проезда в трамвае

Posted 27 ноября, 04:30
Published 27 ноября, 04:30
Modified 27 ноября, 05:45
Updated 27 ноября, 05:45
По словам чиновника, такая цена за проезд с учетом амортизации. Без нее поездка в трамвае стоит 35 рублей, рассказал он во время комиссии думы Нижнего Тагила по бюджету.
С июля 2024 года горожане платят в трамвае 28 рублей. Для льготных категорий проезд стоит на восемь рублей дешевле. Такая разница возмещается перевозчикам из бюджета города, сообщает ИА «Все Новости».
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют повысить зарплату водителям городского транспорта. Документацию подготовят в декабре 2024 года.