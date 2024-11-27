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Posted 27 ноября, 04:30

Published 27 ноября, 04:30

Modified 27 ноября, 05:45

Updated 27 ноября, 05:45

Чиновник в Нижнем Тагиле назвал реальную стоимость проезда в трамвае

Чиновник в Нижнем Тагиле назвал реальную стоимость проезда в трамвае

27 ноября 2024, 04:30
Фото: 1MI.
Начальник нижнетагильского управления горхозяйством Александр Охремчук сообщил, что реальная цена проезда в трамвае должна быть 46 рублей.

По словам чиновника, такая цена за проезд с учетом амортизации. Без нее поездка в трамвае стоит 35 рублей, рассказал он во время комиссии думы Нижнего Тагила по бюджету.

С июля 2024 года горожане платят в трамвае 28 рублей. Для льготных категорий проезд стоит на восемь рублей дешевле. Такая разница возмещается перевозчикам из бюджета города, сообщает ИА «Все Новости».

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют повысить зарплату водителям городского транспорта. Документацию подготовят в декабре 2024 года.

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