До 50 тысяч планируют компенсировать многодетным тагильчанам на водоотведение в ИЖС

Posted 27 ноября, 13:35
Published 27 ноября, 13:35
Modified 27 ноября, 13:37
Updated 27 ноября, 13:37
Речь идет о тех многодетных семьях, которым ранее бесплатно были выделены участки под индивидуальное жилое строительство.
Им планируется единовременно возмещать до 50 тысяч рублей на обустройство системы водоотведения. Средства будут выделяться из местного бюджета с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что на Руднике в Нижнем Тагиле оборудуют временные проезды к новым участкам многодетных семей.